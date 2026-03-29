Hora del baño con niños: los juguetes acuáticos que triunfan en mi casa

Dentro de las rutinas con niños, la del baño es una de las esenciales para garantizar la higiene de los pequeños. No solo cuando ya son más mayores y empiezan a rebozarse en la tierra y a mancharse casi por obligación. Desde recién nacidos hay que integrar esta rutina, aunque no conviene hacerla a diario.

Como casi todo en la vida de los niños, el momento baño también es una buena oportunidad para el juego. De hecho, en algunos casos, estos serán la única forma de hacer que los pequeños entren en la bañera. Eso sí, es recomendable que los juguetes no tengan agujeros para evitar la acumulación de agua en su interior y, por tanto, la aparición de moho y bacterias.

Así que, si estás buscando juguetes para la hora del baño, te dejo el top tres que triunfa en mi casa, además de los libros de agua o los clásicos patitos de goma (¡sin agujeros!).

Circuitos de agua

El agua activa diferentes mecanismos. Amazon

La marca Yookidoo se ha convertido en una de nuestras favoritas para la hora del baño. Este set, en concreto, permite a los más pequeños interactuar con diferentes mecanismos que activa el agua. Así, al echar agua con la regadera sobre la flor, podemos ver como esta se abre y aparece una abejita, o sobre la rosa, como se mueve el molinillo y sale el caracol.

De esta forma, trabajamos la coordinación mano ojo de los niños mientras despertamos su curiosidad. Además, tienen una estética muy bonita y se adhieran fácilmente a las paredes de la bañera.

Submarino de Playmobil con bombas de agua

Este submarino es ideal. Amazon

La gama Playmobil Junior, pensada para los más pequeños, tiene un submarino que es una delicia. Además de ser desmontable, incluye tres bombas de baño que, al contacto con el agua, se deshacen y llenan la bañera de color y espuma, asemejando el movimiento del submarino.

Sus piezas son seguras e incluyen un pulpo como figura, por lo que es perfecto para potenciar el juego de historias y personajes.

Pinturas acuáticas

Estas pinturas están fabricadas con cera de abejas. Amazon

Los más artistas de la casa pueden seguir desarrollando su técnicas en la bañera, puesto que las pinturas de baño están muy de moda. Suelen estar fabricadas con materiales naturales, como cera de abejas en el caso de los Honeysticks Super Jumbo que tienen un tamaño perfecto para las manitas más pequeñas.

Lo mejor es que, al usarse en la bañera, se limpian con mucha facilidad. Este pack incluye 7 colores para potenciar la imaginación y creatividad.