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Pascua con niños: productos para potenciar su creatividad y disfrutar de las vacaciones

Niños buscando huevos de Pascua.
Niños buscando huevos de Pascua.MARIA PAVLOVA
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui

Con las vacaciones escolares, tenemos que buscar actividades que entretengan a los más pequeños. 

En España nos encanta hacer propias a las tradiciones ajenas más divertidas y en Pascua no íbamos a ser menos. Por eso, ya hace muchos años que los huevos de Pascua se han convertido también en una seña de identidad. Fue en Alemania, en el siglo XVII, cuando se popularizó su búsqueda como símbolo de comienzo de la primavera. 

Después, evolucionó y ahora los de chocolate suelen ser los protagonistas. Así que, llegado este momento del año, los más pequeños se hacen eco de estas actividades aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Por ello, hay productos y experiencias temáticas pensadas para potenciar su creatividad. Si estás buscando ideas para hacer con niños, te dejo unos cuantos productos que van a sacarte de un apuro. 

Kit para pintar huevos de Pascua

Este kit es de los más completos.
Este kit es de los más completos.Amazon
Comprar por 16,99 euros

Si queremos organizar una búsqueda de huevos de Pascua, lo mejor es que primero sean los propios niños los que pinten estos huevos para que después podamos esconderlos y dar comienzo a la investigación. Existen muchos kits que incluyen todo lo necesario para potenciar la creatividad y dar rienda suelta a la imaginación- 

Nos quedamos con este que incluye 20 huevos y todo lo necesario para darles color: rotuladores, lazos de colores, pegatinas... Además, incluye los soportes para poder colocarlos al aire libre o por casa e iniciar la búsqueda. 

Cesta de conejito 

Esta cesta es ideal para la búsqueda de huevos de Pascua.
Esta cesta es ideal para la búsqueda de huevos de Pascua.Amazon
Comprar por 12,95 euros

También relacionada con la búsqueda de huevos de Pascua, esta cesta de conejito es ideal para guardar los tesoros que vayamos encontrando. La historia dice que es el conejito el encargado de esconder los huevos, por lo que también puede ser nuestro aliado para encontrarlos. 

Esta cesta de Legami no puede ser más ideal para ello. Es plegable para facilitar su guardado y tiene asa para su transporte. 

El Slime causa furor entre los más pequeños.
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Decoración en casa 

Estos pequeños darán un aire diferente al hogar.
Estos pequeños darán un aire diferente al hogar.Amazon
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Decorar la casa para cada momento del año también es una buena idea con niños pequeños. Y es que, si en Navidad ponemos el árbol y las luces, en Pascua también podemos darle un toque distinto y primaveral. 

Además de apostar por flores de temporada, en Legami han sacado un set de conejitos de papel que nos parecen ideales, discretos y suficientes para saber que estamos en una época de celebración. 

A cocinar 

Estos moldes son fáciles de extraer.
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Comprar por 9,99 euros

Tampoco puede faltar con los más pequeños alguna actividad culinaria, ya que los niños suelen disfrutar mucho en la cocina, aunque los padres suframos por la limpieza. Sin embargo, es muy beneficioso para ellos. 

Dado que muy pocos se resisten al chocolate, podemos preparar huevos de pascua con estos moldes de silicona que permiten obtener texturas y diferentes formas. 

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