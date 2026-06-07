Tengo este ventilador y para dormir es top: el modo brisa natural alivia mucho de noche

En verano hay momentos en los que es inevitable usar el aire acondicionado, pero en otros es mejor tirar de ventilador, sobre todo durante la noche. Siempre recomiendo los nuevos modelos de ventiladores de techo, súper silenciosos y muy efectivos para mover el aire, pero en otras habitaciones o incluso en la oficina doméstica los ventiladores de pie también funcionan bien.

Sobre todo en la noche, un ventilador de pie puede llegar a ser molesto, y por eso estoy bastante contento con el que me compré hace varios años, que tiene un modo "brisa natural" que alivia el calor sin llegar a estropear el sueño. Es de Xiaomi y ahora está rebajado, una buena oportunidad.

Son solo 64 euros, que puede parecer mucho habiendo otros modelos más baratos, pero yo no me arrepiento y creo que lo he amortizado ya en tres veranos más que de sobra.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Cómpralo en AliExpress Este ventilador es silencioso, se puede programar, apagar o girar directamente desde la app móvil Xiaomi Mi Home.

Cierto es que en momentos de máxima calor no me queda más remedio que ponerlo a tope porque si no es imposible aguantar, pero como digo, por las noches y cuando el termómetro no supera los 30º sí que suelo usar el modo brisa natural.

Además de eso, es inteligente, es decir, que puedes controlarlo, programarlo y manipular los ajustes directamente desde la aplicación de Xiaomi Home.

Este ventilador de pie combina un diseño minimalista y limpio con una eficiencia energética brutal, no es el clásico trasto que tienes ocupando espacio en el salón hasta septiembre.

Un punto positivo es su motor de corriente continua (DC), mucho más eficiente que los motores tradicionales de los ventiladores. Esto significa que consume menos electricidad, pero lo que más nota el usuario es que es extremadamente silencioso. En su nivel de potencia más bajo, el ruido es tan bajo como 30,2 dB, lo que es básicamente el sonido de un susurro. Puedes tenerlo encendido más o menos fuerte mientras duermes sin que te despierte el zumbido mecánico que arruina las noches de los ventiladores antiguos.

El flujo de aire es otro de sus grandes puntos fuertes. Sus aspas dobles están diseñadas para generar una brisa natural y suave, que no se siente como un golpe de aire frío y seco, sino más bien como una brisa constante. El ventilador tiene un alcance máximo de 14 metros, lo que es más que suficiente para enfriar una habitación grande o un salón completo. Además, la oscilación es ajustable en 140 grados, lo que te permite distribuir el aire de forma muy uniforme por toda la estancia.

Se conecta a tu red WiFi y se integra completamente con la app Mi Home, que puedes usar tanto en Android como en iOS. Desde ahí puedes controlar la velocidad de forma muy precisa, hay 100 niveles para ajustar la brisa al milímetro, programarlo para que se encienda y apague en horarios concretos y activar el modo brisa nocturna.En él, el ventilador empieza con una velocidad más alta y luego va reduciendo gradualmente el flujo de aire a medida que-duration de la noche avanza, por lo que no te despiertas de golpe con el frío si dejas el ventilador encendido mientras duermes.

Además, es compatible con asistentes de voz como Google Assistant y Alexa. Si te gusta la domótica, puedes decirle "Alexa, enciende el ventilador" y se enciende solo, sin tener que levantarte.