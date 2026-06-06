2x1 para no pasar calor ni frío: este aire acondicionado es también calefacción y te servirá todo el año

Llega ese momento del año en el que el calor empieza a apretar y te das cuenta de que el ventilador de siempre ya no es suficiente. Todos hemos pasado por esa sensación de estar en casa y no encontrar una zona fresca donde relajarse, sobre todo cuando el sol castiga con fuerza a través de las ventanas.

Por eso, contar con un equipo que realmente cambie el clima de tu habitación se vuelve una prioridad absoluta. La idea de tener un aparato que no necesite obras ni instalaciones engorrosas es, cuanto menos, un alivio para cualquiera que quiera ganar confort en cuestión de minutos.

Si te interesa, el ForceClima 9450 de Cecotec se puede comprar por menos de 240 euros en la web oficial de la marca. Es una opción muy sensata si buscas poner solución al bochorno antes de que las temperaturas suban todavía más, aprovechando además una compra directa al fabricante.

Lo que más destaca de este modelo es su capacidad de enfriamiento de 9000 BTU, lo que al final se traduce en 2250 frigorías. Es potencia suficiente para dejar a una temperatura agradable cualquier estancia de unos 25 m2, logrando ese ambiente fresco que tanto agradecemos durante el verano.

Perfecto para verano e invierno

Pero espera, porque no se queda solo en refrescar el ambiente cuando aprieta el calor. Una de sus mejores funciones es que también incluye bomba de calor, así que vas a poder darle uso cuando llegue el frío y necesites subir los grados en casa de forma eficiente.

Dispone de hasta 5 modos de funcionamiento diferentes, entre los que destaca el de deshumidificación, capaz de captar 24 litros al día. Esto resulta clave para mantener un aire de mayor calidad, evitando esa humedad que a veces hace que el calor se sienta mucho más pesado.

Moverlo por casa es una maravilla gracias a sus ruedas multidireccionales de 360 grados, que facilitan llevarlo del salón al dormitorio en un segundo. Además, el kit de instalación para las ventanas viene incluido en la caja, así que no tendrás que volverte loco buscando piezas adicionales.

El manejo es otro punto a favor, ya que puedes controlarlo todo desde el mando a distancia o mediante su panel táctil. La pantalla LED permite ver de un vistazo qué temperatura has programado o cuánto tiempo queda de funcionamiento, haciendo que todo sea bastante intuitivo.

Asimismo, mencionar que utiliza gas R-290, siendo un equipo mucho más respetuoso con el medioambiente. Es un detalle que aporta tranquilidad al saber que tu climatización cumple con estándares actuales, ayudándote a mantener el hogar a punto durante los 365 días del año.