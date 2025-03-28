Las OLED eran caras, pero ya no: empiezan a acercarse al precio de un televisor 4K "normal"

Hay televisores OLED cuyo precio ha caído ya muy por debajo de los 1.000 euros.

Hasta hace poco tiempo un televisor OLED era un objeto de deseo, uno bastante caro, pero la dinámica ha cambiado.

El mercado de los televisores, como prácticamente todos los demás, sigue una dinámica clara: cuando se presenta una nueva tecnología su precio es elevado, y a partir de ahí va bajando poco a poco. Eso ha hecho posible que ya haya buenos televisores 4K por menos de 300 euros, y que ahora empiece a haber televisores OLED también bastante baratos.

Dicho esto, a pesar de que es una evolución que conocemos todos, no deja de sorprender que te puedas topar a día de hoy con una Smart TV OLED en Amazon por 800 euros, y de 55 pulgadas nada menos. Es como para pensárselo si ahora te toca ya cambiar de televisor.

Es un modelo en concreto, quizás el que mejor relación calidad-precio tiene, pero no es ni mucho menos el único. Hay otros que, con mayor o menos tamaño, se mueven en cifras similares, y además varían en potencia, calidad del procesador o en sistema operativo, pero todos tienen algo en común: una rebaja de precio descomunal.

Estas ofertas vienen porque Amazon está celebrando sus Rebajas de Primavera, con precios muy competitivos en distintos sectores, y el de las Smart TV es uno más.

Un detalle positivo de varios de estos modelos es que usan sistemas operativos como Fire TV o Google TV, así que ni vas a necesitar un Firestick ni un Chromecast, porque ya vienen integrados.

No solo eso, sino que además las actualizaciones corren a cargo de Google y Amazon, que han demostrado que pueden mantener en pie estos sistemas durante mucho tiempo y en buenas condiciones.

El color negro es negro de verdad, y se nota

A diferencia de los paneles tradicionales, los dispositivos OLED utilizan diodos orgánicos que emiten su propia luz, lo que les permite lograr un control de iluminación absolutamente preciso.

Cada píxel en una pantalla OLED es un diminuto componente que puede encenderse y apagarse de forma independiente, lo que significa que cuando un píxel necesita mostrar negro, simplemente se apaga por completo. Esta capacidad permite obtener negros verdaderos, de forma que los colores resalten todavía más por contraste.

Las principales diferencias con los paneles LED tradicionales son significativas. Los LED convencionales utilizan una retroiluminación que ilumina toda la pantalla de manera uniforme, lo que genera problemas de uniformidad y precisión en el contraste. En cambio, los OLED no requieren ninguna iluminación posterior, ya que cada píxel genera su propia luz. Esto se traduce en una capacidad de representación de color y profundidad de negro incomparablemente superior.