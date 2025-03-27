Grande y sobre todo barata: esta TV 4K mide 50 pulgadas y no llega a 300 euros para poner Amazon patas arriba

Si buscas renovar tu televisor, ahora puedes hacerlo a buen precio y con un modelo con buenas prestaciones y gran calidad de reproducción.

Los televisores 4K vienen bajando de precio desde hace mucho tiempo ya, arrastrando con ellos a modelos que dan un poquito más, como los que tienen paneles QLED y OLED, aunque la diferencia entre un modelo "normal" y uno premium sigue siendo bastante abultada en euros.

Un ejemplo de esta dinámica es que hay ya bastantes televisores 4K por menos de 300 euros, aunque es verdad que suelen ser modelos de 43 pulgadas máximo. Sorprende ver chollos como el que Amazon mantiene ahora mismo, un Hisense 4K de nada menos que 50" por 293 euros.

Con características como Dolby Vision y un modo gaming, no está nada mal para casi cualquier tipo de uso, sobre todo para ver películas y series, ya sea en 4K o en resoluciones menores, y es que cuenta con reescalado inteligente a UHD en tiempo real.

Hisense 50E6NT Esta Smart TV 4K cuenta con un buen panel, Dolby Vision y posibilidad de usar soporte VESA.

Evidentemente, hay un problema que mucha gente pierde de vista, y es el precio de la suscripción 4K a las principales plataformas. Muchas han ido insertando anuncios en los planes básicos y subiendo de precio los demás, y ver contenido 4K ahora mismo en Netflix o Max es bastante más caro que antes, así que se agradece bastante tener tecnología de reescalado en tu televisor.

Una de las pocas pegas que se le pueden poner es que el sistema operativo que tiene es propio, del fabricante, y eso siempre suele hacer que envejezca mal. No obstante, como están rebajadísimos los Fire TV Stick, es recomendable comprar uno y evitar este problema de primeras.

50 pulgadas es un tamaño respetable, a medio camino entre los 43 que saben ya a muy poco y otros modelos que necesitan de una buena pared en la que colgarlos. En el término medio está la virtud, o eso dicen.

Hisense es una marca que lleva ya bastantes años operando en España, de origen chino, y con un amplísimo catálogo de televisores desde el segmento low cost hasta modelos premium con paneles OLED y QLED.

No solo venden televisores, sino que sobre todo y ante todo tienen una importante presencia en el sector de los electrodomésticos. Cuentan con frigoríficos, lavadoras, secadoras y muchos más aparatos para la cocina y el hogar, y se han abierto por derecho propio un hueco en muchas casas de España.

El envío es totalmente gratis a cualquier parte de España. Siempre es así en pedidos de 35 euros o más, como en este caso, y si tienes cuenta Prime recibirás tu compra en 24 horas o incluso en menos.