El Tamagochi para plantas que te avisa si necesitan agua o más luz para que no se te mueran

Si te encantan las plantas, pero no tienes mano con ellas, este dispositivo te ayuda a que sobrevivan.

Tengo que reconocer que siento mucha envidia de esas casas de revista que están llenas de plantas y es que soy una negada con su cuidado. Recuerdo que una vez tuve un cactus... ¡y no sobrevivió! Ahora sé que la IA puede ser mi gran aliada para que nunca más se me mueran las plantas. Y no, no es por pedirle a Alexa que programe una alarma para recordarme que toca regarlas.

La inteligencia artificial puede ayudarme con mis plantas a través de un macetero inteligente que muestra el estado de ánimo para saber qué es lo que necesita. Se sirve de animaciones y expresiones que nos ayudan a determinar qué le ocurre a la planta. Lo mejor de todo, es que contar con su ayuda no cuesta ahora más de 50 euros en Aliexpress, gracias al ofertón que hay activo en el macetero smart Tuya Ivy.

Macetero inteligente Este macetero inteligente emplea expresiones para mostrarte lo que necesita tu planta. Para ello, se sirve de sensores inteligentes.

La maceta inteligente Tuya Ivy muestra 49 expresiones en su pantalla para comunicar las necesidades de la planta. Para ello, empleo sensores avanzados que analizan el entorno, lo que asegura que la planta se encuentra en las condiciones óptimas para su supervivencia.

Esta versión adulta (y más formal) del Tamagochi, nos permite saber si la planta tiene suficiente luz, si está creciendo bien o si necesita más agua. Ivy nos avisará con sus expresiones tras analizar la humedad de la tierra, la cantidad de luz o la temperatura, entre otros factores.

Un modelo de diseño

Además de ser la solución para que nuestras plantas no se mueran, el macetero inteligente Tuya Ivy es un objeto decorativo con el que interactuar. Su diseño pequeño y disponible en varios colores, lo convierten en una monada que merece la pena tener en casa.

Algunos de los colores en los que está disponible este macetero 'smart'. Aliexpress

Está diseñada para ser impermeable, algo esencial al tratarse de un macetero para una planta que necesita agua. Ocupa poco espacio e integra batería para funcionar de forma independiente, durante 48 horas.

Así, este macetero inteligente es perfecto para quienes consideran a las plantas como una mascota más. Si eres de los que les cantas o hablas, ahora puedes interactuar con ellas de una forma más efectiva y útil. Asimismo, conforme analice tu interacción con ella, la maceta también aprende a reconocerte y a reaccionar a tus estímulos.

Lo mejor de todo es que probarla es ahora más barato, gracias a la oferta que tiene en Aliexpress donde, además, el envío es gratuito.