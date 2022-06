Alexa según tu presupuesto: de los 30 euros del Fire a los 85 del Echo Show (¡sin olvidarnos del popular Echo Dot!)

Con Alexa, sobran las presentaciones. El asistente virtual de Amazon es uno de los más populares del mercado y ya ha llegado a muchos hogares como uno de los primeros pasos para hacer de ellos smart homes. Así, la voz del ecommerce se ha convertido en un miembro más de muchas familias que recurren a ella en busca de información, ayuda y soluciones (¡hasta en el coche!): nos da la previsión del tiempo, nos lee las noticias y nos ayuda a organizar citas y a recordar todo lo que debemos adquirir en nuestra próxima compra. Ante semejantes bondades, no nos extraña que sean muchos los que han caído rendidos ante sus encantos.

Y, si todavía no lo has hecho... ¡no sabes lo que te estás perdiendo! Alexa, además de prestarnos la asistencia que necesitemos, nos ayuda a controlar por voz algunos dispositivos de nuestro hogar con los que esté vinculado. Así, podemos pedirle que encienda las luces, si contamos con unas bombillas inteligentes o que apague el aire acondicionado, si hemos instalado en nuestro hogar el control de climatización smart. Si todavía no te hemos convencido, atento: hay un dispositivo con Alexa integrada para ti, sea cual sea tu presupuesto. Y para ayudarte a encontrar el que más se adapta a ti, bajo estas líneas hemos seleccionado tres de las propuestas principales con precios y prestaciones variadas. "Alexa, ¿estás listas para instalarte en mi casa?".

Alexa, según tu presupuesto

Por 30 euros, el Fire TV Stick. Este dispositivo no permite acceder a la totalidad de funciones que Alexa tiene por voz, pero, a cambio, convierte nuestro televisor en smart. Con ello, tan solo tenemos que pedirle al asistente de Amazon que reproduzca el contenido que deseamos, para que no tengamos ni que coger el mando para disfrutar de nuestra plataforma de streaming favorita. En el ecommerce podemos adquirir muchas versiones de este gadget, pero la más simple, sin controles de televisor, cuesta 30 euros cuando no está de rebajas.

Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa Amazon

Por menos de 40 euros, el Echo Dot de tercera generación. Aunque el de cuarta generación es uno de los favoritos, el de tercera sigue ganando adeptos día a día. De hecho, es la forma más popular para incluir a Alexa en nuestro hogar, al menos, por primera vez. Además de todas las funcionalidades que nos ofrece (dar información, anotar citas, poner alarmas...), este dispositivo funciona como un altavoz en el que podemos escuchar música o el audiolibro al que estamos enganchados mientras hacemos otras tareas.

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

Por 84 euros, Alexa ahora tiene cara. Además de voz, Amazon quiere que le pongamos cara a Alexa y lo consigue en el dispositivo Echo Show que cuenta con pantalla para multiplicar las funcionalidades del asistente virtual. Así, además de oír la información, ahora podemos verla y, entre otras ventajas, nos permite realizar videollamadas. Aunque existen versiones muy novedosas y potentes, como el Echo Show 10, el punto de partida de los dispositivos con pantalla es el Echo Show 5.

Echo Show 5. Amazon

