Soy miope y hago natación: si estas en las mismas, esto es lo que debes comprar sí o sí
Llevo nadando casi toda la vida, pero antes las gafas graduadas eran carísimas. Ya no es así.
Empecé a nadar con cuatro años y desde entonces no he parado, y he nadado mucho y lo sigo haciendo, así que he pasado por todo tipo de equipamiento para ello. Por supuesto, varios tipos de gafas, desde las suecas de toda la vida hasta unas bastante más extrañas y experimentales. Lo que nunca había tenido eran unas gafas graduadas, sobre todo porque antes eran carísimas.
Ahora ya no es así, y es que hasta Decathlon vende un modelo por solo 8,99 euros. Y luego está AliExpress, que he comprobado que vende modelos mejores y más baratos, por 7,49 euros y pudiendo elegir entre varios colores para los cristales, que no está nada mal.
Gafas de natación graduadas
Estas gafas graduadas están a la venta en distintas dioptrías y vienen con estuche incluido totalmente gratis.Por 7€ en AliExpress
Tengo estas de AliExpress y la verdad es que son cómodas y se ven genial, al nivel del modelo "premium" de Decathlon de casi 20 euros, así que a partir de ahora serán mi apuesta por defecto. No hay que perder de vista que las gafas hay que cambiarlas cada pocos meses por desgaste, al menos en mi caso.
El envío es gratis y es rápido desde España, así que en apenas 4-5 días deberías tenerlas en casa.
El precio normal para unas gafas de natación es de algo más, así que sorprende poder tener unas graduadas por menos de 10 euros, algo que hasta hace nada era un auténtico lujo. Cierto es que los modelos más top de firmas como Speedo o Arena pueden llegar a costar 50 euros y más, pero claro, para un miope como yo, la prioridad es ver ante todo.
Una opción que también he valorado es usar lentillas y unas gafas normales, pero lo he descartado por una cuestión de comodidad, también porque dicen que hay riesgo de infecciones o de que se te caiga la lentilla si te entra agua, así que prefiero unas gafas graduadas directamente, sobre todo por este precio.
Antes de nadar las lavo con agua y jabón y les pongo spray antivaho, que no hace milagros, pero algo ayuda a ver mejor. Luego todo depende de la visibilidad de la piscina bajo el agua, que no siempre es óptima y en algunas el agua puede estar algo turbia, así que de nada sirve ver más o menos.