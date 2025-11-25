Son las Adidas más clásicas: las VS Pace 2.0 hunden su precio y arrasan en Amazon

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Adidas vende muchas zapatillas con historia detrás, pero las Pace 2.0 son quizás las más icónicas de todas.

Adidas es una de esas marcas que no necesitan presentación, una firma con tantísimo recorrido en la historia del deporte y la moda urbana que ha conseguido que varios de sus modelos sean auténticos iconos. Desde las pistas de atletismo hasta los escenarios de conciertos, sus zapatillas han pisado todos los terrenos.

Dentro de su catálogo, hay modelos que brillan por su innovación y otros que lo hacen por algo quizás más difícil de lograr: ser atemporales. Las Adidas VS Pace 2.0 pertenecen a este segundo grupo.

Adidas VS Pace 2.0 Estas zapatillas clásicas inspiradas en estética 'skate' son minimalistas, pero combinan con prácticamente todo. 31 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Son herederas de una estética clásica que ha sobrevivido a décadas de cambios y tendencias pasajeras, manteniendo esa apuesta segura por lo que siempre funciona: un diseño limpio, mayoritariamente blanco, coronado por las tres franjas inconfundibles que todo el mundo reconoce a kilómetros de distancia.

Estamos en plena semana del Black Friday y Amazon, como gigante del comercio que es, ha activado miles de ofertas en prácticamente todas las categorías. Lo importante este año es tener claro que, según su política, los descuentos que ves ya activos no van a mejorar más adelante; es decir, el precio que tienen ahora es el definitivo para esta campaña.

Esto significa que esperar al viernes oficial puede ser un error de cálculo, especialmente en productos de moda donde el stock de tallas vuela en cuestión de horas.

Las VS Pace 2.0 son precisamente uno de esos chollos que corren peligro de agotarse rápido, ya que han bajado hasta los 31 euros en muchas de las tallas más populares. Hablamos de unas zapatillas de marca reconocida, versátiles y duraderas, por el precio que normalmente pagarías por unas de marca blanca en cualquier gran superficie.

Fáciles de limpiar y con buenos acabados

Si entramos en detalle, las VS Pace 2.0 destacan por ser unas zapatillas de corte bajo con una clara inspiración en el mundo del 'skate', aunque adaptadas perfectamente para el uso diario en la ciudad.

Su parte superior está fabricada en nobuck sintético, un material que imita el tacto suave y la apariencia elegante de la piel vuelta, pero que suele ser más resistente al trote diario y más fácil de limpiar que el ante natural.

Este acabado le da un toque ligeramente más vestido que la típica zapatilla de malla deportiva, lo que permite combinarlas tanto con un chándal para ir cómodo como con unos vaqueros o unos chinos para un look casual.

La suela es otro de los puntos fuertes de este diseño. Tiene un aspecto vulcanizado, muy típico de las zapatillas de skate clásicas, lo que le confiere ese perfil plano y pegado al suelo que tanto gusta a nivel estético.

Sin embargo, no es solo apariencia: está hecha de goma resistente que ofrece un buen agarre en superficies urbanas, evitando resbalones tontos en aceras mojadas. A pesar de ser una suela plana, el interior está pensado para ser cómodo durante horas, con un forro textil acolchado que envuelve el pie y evita las rozaduras.

Un detalle interesante que Adidas ha incorporado en esta versión 2.0 es el compromiso con la sostenibilidad. La parte superior de la zapatilla contiene al menos un 50% de material reciclado, un gesto que, aunque no cambia el rendimiento del calzado, sí ayuda a reducir el impacto ambiental de su fabricación, algo que cada vez más compradores valoran.

Además, incluyen un práctico tirador en el talón, una pequeña tira de tela con las tres bandas que no solo es un guiño estético, sino que facilita muchísimo la tarea de ponérselas y quitárselas sin tener que estar forcejeando o desatando los cordones cada vez.