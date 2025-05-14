SkyShowtime da el bombazo: rebaja un 40% sus planes (también en 4K) durante un año

SkyShowtime suma y sigue, y promete seguir creciendo a buen ritmo en España, sobre todo tras anunciar una rebaja temporal del 40% en el precio de sus planes estándar y premium. Hasta el 30 de junio, el plan estándar pasa a costar 4,79 euros al mes y el premium, 7,79 euros durante 12 meses.

Esta oferta que la sitúa como la opción más barata entre las grandes plataformas que están ya operando en nuestro país. Es una estrategia agresiva de precios que va a la contra de lo que viene siendo habitual en el sector en los últimos años, con constantes subidas cada pocos meses.

SkyShowtime desde 4,79€ al mes Esta plataforma ha anunciado ambiciosas rebajas en sus planes premium y estándar durante un año.

Además, no se puede decir que SkyShowtime sea una plataforma de segunda fila ni mucho menos, ya que es una de las que más estrenos exclusivos viene haciendo, tanto en el apartado de series como en el de cine, con algunos centrados en el público español.

La experiencia de usuario también suma puntos: hasta cinco perfiles individuales por cuenta, control parental, subtítulos y la posibilidad de reproducir en varios dispositivos a la vez. Todo esto, unido a la rebaja temporal del 40% ha hecho que SkyShowtime se posicione como una de las opciones más atractivas. Sin ir más lejos, pagando 7,79 euros por el plan 4K con cinco reproducciones simultáneas tienes lo que en otras compañías cuesta muchísimo más.

Cine y series de primer nivel

El catálogo de SkyShowtime es uno de sus grandes atractivos. La plataforma apuesta fuerte por sagas exclusivas y franquicias que han marcado la historia reciente del cine y la televisión. Entre sus principales bazas está la saga Misión Imposible, con casi todas las entregas disponibles y la promesa de sumar las más recientes. Para los amantes de la ciencia ficción, la saga Star Trek es otro de los grandes reclamos, con las películas clásicas y modernas, además de series como 'Star Trek: Strange New Worlds', que ha sido una de las más aplaudidas por los fans del universo trekkie.

No se quedan atrás otras franquicias de éxito como 'Jurassic World', que permite disfrutar tanto de las películas originales de 'Jurassic Park' como de las más recientes aventuras con dinosaurios. Además, SkyShowtime también ofrece la saga 'Transformers', perfecta para quienes buscan acción y efectos especiales a gran escala. Estas sagas, junto con títulos como 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', aportan ese toque de blockbuster que muchos buscan para sus noches de cine en casa.

En el apartado de series, SkyShowtime ha sabido hacerse un hueco con títulos exclusivos y producciones originales. 'Yellowstone' es sin duda la joya de la corona, un western moderno protagonizado por Kevin Costner que ha arrasado en audiencia y crítica, y que en España solo puede verse en esta plataforma. A su alrededor han surgido spin-offs como '1923' y '1883', que amplían el universo familiar y dramático de los Dutton. Otro título que ha llamado la atención es 'Halo', la adaptación televisiva del famoso videojuego, que combina acción, ciencia ficción y una producción visual a la altura de las expectativas.

No faltan tampoco series de misterio y thriller como 'Poker Face', una de las exclusivas más recientes y mejor valoradas, o 'The Day of the Jackal', que promete ser uno de los estrenos más potentes del año. Para quienes prefieren el drama de época, 'The Agency' y 'Gangs of London' ofrecen historias intensas y adictivas, mientras que el público familiar puede encontrar contenido de Nickelodeon y DreamWorks, con series y películas para todas las edades.

SkyShowtime también ha apostado por la producción local, con títulos españoles como 'Bosé', el biopic sobre la vida de Miguel Bosé, y Los Enviados, que suma el talento de Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez en una trama de suspense y misterio. Además, la plataforma ha incorporado series originales europeas y españolas que antes solo estaban disponibles en otras plataformas, como 'Foodie Love' o 'Por H o por B', ampliando así su oferta para quienes buscan historias más cercanas.

En cuanto a cine, SkyShowtime cuenta con el respaldo de los catálogos de Universal Pictures, Paramount Pictures y DreamWorks, lo que se traduce en una oferta variada que va desde grandes estrenos recientes como 'Oppenheimer' o 'Gru 4: Mi villano favorito', hasta clásicos modernos y películas familiares. Los suscriptores pueden acceder a una biblioteca que abarca todos los géneros: acción, comedia, terror, drama y animación, con la posibilidad de descargar contenidos para verlos sin conexión y disfrutar de calidad 4K en el plan premium.