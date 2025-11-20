La sillita de coche Cybex vuelve de oferta por el Black Friday: ahora está por menos de 100 euros

Entre los básicos que se necesitan en cualquier casa que haya niños, la silla del coche es fundamental. De hecho, es de lo poco que te dicen que tienes que tener instalado sí o sí antes de dar a luz, sobre todo si planeas volver con tu recién nacido a casa en tu vehículo particular.

Así, elegir un buen sistema de retención infantil es indispensable para garantizar la seguridad. Por ello, no solemos escatimar en gastos, más tras las advertencias de la OCU con los modelos de segunda mano. Sin embargo, hay buenos modelos por precios muy ajustados, más ahora en el Black Friday: este es el caso de la silla CBX by Cybex que está muy bien valorada y cuesta menos de 100 euros en Amazon.

CBX Cybex. Amazon

Se trata de una interesante rebaja en un modelo que acumula más de 7.500 buenas valoraciones, que se compra con frecuencia y que, incluso, ha sido marcada como Opción Amazon, lo que asegura su buena relación calidad-precio.

Por ello, recién estrenado el Black Friday de Amazon, merece la pena apostar por este sistema de retención infantil, perfecto para niños de 3 a 12 años, por lo que cubre casi todas las edades en las que los pequeños necesitan estos productos.

Un silla de coche todoterreno

Aunque esta silla no cubre las necesidades de los recién nacidos, es perfecta para cuando el niño ya cumple los 3 años y hasta los 12 aproximadamente (de 100 a 150 centímetros y de 15 a 50 kilos, todo de forma aproximada). Por ello, está diseñada para ajustarse a las diferentes edades, en cuanto altura y rotación. Así, con este diseño se cubren todas las etapas en las que son necesarios los sistemas de retención.

Merece la pena por el precio, y es válida tanto para coches con Isofix como sin Isofix. Además, está fabricada para ofrece protección lineal contra impactos laterales, además de ofrecer una fijación estable.

Además de la seguridad, es cómoda para el niños: el reposacabezas tiene una inclinación regulable para que la cabeza no caiga hacia adelante cuando el pequeño se duerme. Este es regulable en altura en 11 posiciones.