Cómo elegir la silla infantil para el coche y que toda la familia viaje segura este verano

La seguridad de los más pequeños de la casa en los viajes de verano es una de las prioridades de las familias que usan el coche para irse de vacaciones. Elegir correctamente el sistema de retención infantil (SRI) es determinante para que los niños viajen lo más sujetos y cómodos posible y, así, garantizar la tranquilidad del resto de pasajeros.

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de fallecimiento entre los niños menores de 14 años. Las cifras de siniestros y lesiones en accidentes de tráfico con menores involucrados se reducen entre el 50 y el 80% con un buen uso de los SRI, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Para escoger la sillita adecuada, es importante prestar atención a varios factores.

La normativa

La normativa que está ahora en vigor es la ECE R129 i-Size, aunque que coexiste con la ECE R44/04 que es más antigua. Aunque las sillas bajo ambas normativas han pasado los estándares de calidad y pruebas, es mejor apostar por una i-Size al ser la norma más moderna y, por tanto, actualizada y exigente.

Bajo la ECE R129 i-Size, es la altura del niño la que predomina a la hora de elegir la silla. Hasta la altura de 105 centímetros es el primer grupo de sillas, debiendo colocarla en sentido inverso a la marcha hasta mínimo los 15 meses. Los SRI de este grupo se colocarán con sistema de anclaje IsoFix. El siguiente grupo va desde los 100 hasta los 150 centímetros de altura del niño y pueden colocarse en el sentido de la marcha, con sistema IsoFix o con cinturón de seguridad.

Según la normativa más antigua, la R44/04, existen cinco grupos de sillas a escoger según el peso en kilos del niño:

Grupo 0: entre 0 y 10 kg. Tipo capazo, instalado en perpendicular en el sentido de la marcha.

Tipo capazo, instalado en perpendicular en el sentido de la marcha. Grupo 0+: entre 0 y 13 kg. Posición obligatoria en sentido inverso a la marcha.

Posición obligatoria en sentido inverso a la marcha. Grupo I: entre 9 y 18 kg. Se recomienda colocar en el sentido inverso a la marcha.

Se recomienda colocar en el sentido inverso a la marcha. Grupo II: entre 15 y 25 kg. Silla con respaldo que se utiliza con el cinturón de seguridad.

Silla con respaldo que se utiliza con el cinturón de seguridad. Grupo III: entre 22 y 36 kg. Cojín alzador que se utiliza con cinturón de seguridad, desaconsejados por la OCU salvo en excepciones.

Sillas homologadas

Una vez elegida la silla según las características del niño, hay que fijarse en si esta está homologada. Para ello, habrá que echar un vistazo a la etiqueta del SRI, que deberá reflejar los siguientes datos y tener los siguientes formatos:

Etiqueta homologación norma ECE R129 i-Size. Mapfre

Etiqueta SRI homologado con normativa ECE R44/04. RACE

Cómo colocarla

Las sillas más modernas son aquellas que se instalan con el sistema IsoFix (sobre todo en el caso de las sillitas para los más pequeños), que va anclado a la estructura del coche a través de 3 puntos de apoyo y reduce la posibilidad de que, en caso de accidente, el SRI se mueva. Si no, pueden fijarse al asiento mediante el cinturón de seguridad.

Habrá que escoger el modelo adecuado para nuestro vehículo, ya que no todos los coches pueden disfrutar del sistema IsoFix ni tienen espacio para las sillitas i-Size, a no ser que sean de los más modernos. A la hora de instalarla, habrá que leer atentamente las instrucciones y seguir todos los pasos para colocar el SRI, comprobando al final que la silla está sujeta.

Para sentar el niño, habrá que quitarle la posible ropa de abrigo que lleve puesta y colocarlo bien sentado, de manera que esté cómodo y que los arneses se ajusten a su cuerpo perfectamente. Hasta los 105 centímetros o los cuatro años, se recomienda instalar la silla a contramarcha.

Las sillitas deberán colocarse siempre en los asientos traseros del coche, a no ser que el vehículo no disponga de plazas traseras, que haya más niños con sus SRI o que en esos asientos no puedan anclarse los SRI. La mejor plaza, según aconsejan desde Mapfre, es siempre la central. En el caso de colocar la silla en el asiento del copiloto, habrá que desconectar obligatoriamente el airbag.