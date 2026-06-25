Si trabajas con ordenador, hazte un favor: este ratón vertical te va a evitar una lesión

Llevo unos cinco años utilizando el Logitech Lift a diario en mi puesto de trabajo, y también en casa. En mi caso, utilizo la versión diseñada para zurdos, ya que formo parte de ese porcentaje de usuarios que a menudo encuentra dificultades para conseguir accesorios adecuados y adaptados, y por suerte Logitech si fabrica la versión zurda de este modelo.

Tras tanto tiempo, puedo afirmar que el cambio a un formato ergonómico diferente ha transformado mi rutina para bien. Pasar tantas horas manejando un ratón tradicional me generaba una tensión constante en el antebrazo, un problema que desapareció al adoptar la postura natural que ofrecen los ratones verticales. Ahora, con motivo del Prime Day, este modelo ha bajado de precio hasta situarse en 41 euros, una cifra bastante más accesible de lo habitual.

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PcComponentes Ratón vertical totalmente ergonómico, con conexión inalámbrica por USB o Bluetooth, compatible con 3 dispositivos y rueda de scroll con velocidad variable.

La principal razón comprarlo es, ni más ni menos, el bienestar físico a largo plazo. Los ratones convencionales obligan a realizar una rotación del antebrazo para colocar la palma de la mano completamente plana sobre el escritorio. Esta postura, mantenida durante jornadas de ocho o diez horas, cruza los huesos del brazo y somete a los tendones de la muñeca a una presión continua que puede derivar en molestias crónicas o lesiones como el síndrome del túnel carpiano.

Los ratones verticales, por el contrario, proponen un agarre similar al de un apretón de manos. El Logitech Lift cuenta con una inclinación específica que permite apoyar la mano de forma lateral, alineando la muñeca con el antebrazo y reduciendo de manera inmediata la actividad muscular en la zona.

Al principio, el cambio de forma requiere un pequeño proceso de adaptación que suele durar un par de días, pero la transición es bastante natural. El diseño de este modelo está pensado para manos de tamaño pequeño y mediano, lo que asegura que los dedos alcancen los botones sin necesidad de forzar la postura ni realizar extensiones incómodas. La superficie exterior está recubierta de un material de goma texturizada que facilita el agarre y resulta agradable al tacto.

La conectividad es versátil y responde bien a las necesidades de un entorno de oficina o teletrabajo. El dispositivo permite la conexión inalámbrica mediante tecnología Bluetooth de bajo consumo o a través del receptor USB que viene incluido en la caja. Además, cuenta con la función de emparejamiento múltiple, lo que significa que se puede conectar a tres dispositivos diferentes de forma simultánea.

Los botones principales son notablemente silenciosos, ofreciendo un clic amortiguado que reduce el ruido ambiental en espacios de trabajo compartidos o durante llamadas de vídeo. La rueda de desplazamiento central, denominada SmartWheel, adapta su velocidad de giro según la fuerza que se aplique, permitiendo revisar líneas de texto con precisión milimétrica o avanzar rápidamente a través de documentos extensos de cientos de páginas. E

n la zona del pulgar se ubican dos botones secundarios que se pueden personalizar mediante el software de la marca para asignarles funciones habituales como avanzar y retroceder en el navegador de internet, silenciar el micrófono o realizar capturas de pantalla.

A diferencia de otros periféricos que dependen de baterías internas recargables, este modelo funciona con una sola pila AA. La gestión energética está optimizada para que esa única pila ofrezca una autonomía de hasta dos años de uso continuo, lo que evita la preocupación de tener que conectar cables de carga con frecuencia o quedarse sin servicio en mitad de una tarea importante.