Si lees mucho, necesitas este complemento (y no tiene que ver con los libros): una almohada especial de menos de 20 euros

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Con este producto te olvidarás de los dolores de espalda por malas posiciones.

Leer es uno de esos placeres que no siempre nos permitimos y es que con la ajetreada rutina no solemos tener tiempo para ello. Aunque ahora existen alternativas muy populares como los audiolibros, los que preferimos seguir leyendo por nosotros mismos tenemos que hacer malabares para poder disfrutar de, al menos, unas páginas a diario.

Eso sí, una vez lo conseguimos... ¡no hay quien nos despegue del libro! Por ello, si tiendes a pasar horas con un título entre tus manos, seguro que has notado que no siempre elegimos la postura más cómoda para leer. Al principio, todas son cómodas, pero conforme pasa el tiempo... y si eres un ávido lector esto puede traducirse en horas.

Así que, nos hemos puesto manos a la obra para encontrar la solución para poder hacer jornadas de lectura maratonianas sin tener dolores posturales. Se trata de unas almohadas diseñadas especialmente para este hábito.

Tus ratos de lectura ya no volverán a ser iguales. Shein

Estas almohadas tienen una forma ergonómica que nos permite apoyar la espalda y los brazos con el libro entre las manos. Gracias a su diseño, podemos recostarnos o quedarnos más erguidos, pero siempre estaremos más cómodos.

Así, se puede usar en la cama, en el sofá, en un sillón o en una silla. En el caso del modelo de Shein, está disponible en varios colores y, aunque el envío tarda unos días, merece la pena por el precio.

Sin embargo, no es la única disponible. En Amazon encontramos un modelo de InnovaGoods que está causando sensación y que ahora cuesta menos de 30 euros. Este incluye un asa de transporte para que sea más fácil llevarlo a nuestro rincón de lectura o quitarlo cuando ya no lo estemos usando.

Este modelo está a la venta en Amazon. Amazon

También hay otras almohadas que, además, incluyen cojín para la cabeza. Las encontramos en Aliexpress y en Temu a un precio imbatible: cuestan menos de 20 euros. En este caso, están diseñadas como las anteriores, con reposabrazos y espacio para apoyar la espalda, pero, además, cuenta con un cojín situado en la parte superior para la cabeza.

Estos modelos también incluyen soporte para la cabeza. Aliexpress7Temu

De esta forma, las cervicales también obtienen un mayor confort, pudiendo adoptar una postura aún más recostada. En ambos casos están disponibles en varios colores.