Si eres de los que lees en papel, no vas a saber vivir sin este accesorio barato cuando lo pruebes

Se trata de un separador de hojas que facilita la lectura de tomos, especialmente los más pesados y gruesos. Parece poco importante, pero te va a encantar.

Las vacaciones también son para leer. De hecho, son muchos los que aprovechan el verano para ponerse al día con algunas de las lecturas que tienen pendientes. Hasta hace unos años, era normal llenar nuestra maleta de tomos, pero ahora los libros electrónicos se han convertido en los favoritos, puesto que permiten llevar una gran biblioteca sin que esta ocupe espacio.

Claro que, los nostálgicos del papel somos la resistencia: no hay nada que iguale la sensación de tener un libro entre las manos, con el característico olor y el placer de devorar las hojas. Así que, si eres de este tipo de lectores, tengo un accesorio que necesitas y que apenas cuesta 3 euros.

Este 'pack' incluye dos unidades. Amazon

Se trata de un separador de páginas de libro que permite leer más cómodamente incluso los tomos más gruesos. Este sistema no puede ser más sencillo y útil, ya que sirve para poder mantener el libro abierto con una sola mano.

Puede parecer un gasto inncesario, pero seguro que si eres lector asiduo te has encontrado liberando tus dedos de la tensión que supone mantener sujeto el libro. Por ello, y dado su escaso precio, merece la pena.

Barato, pero efectivo

Aunque hay muchas opciones disponibles en distintas tiendas, he seleccionado este pack que incluye dos unidades y que está a la venta en Amazon. Está fabricado en resina, por lo que es resistente y cómodo para usar.

De hecho, hay algunas opciones que incluso incluyen flores secas o lentejuelas para que se convierta en un accesorio bonito y barato que será indispensable para nuestras jornadas lectoras.

Sea cual sea el diseño, todos comparten la misma estructura: un pequeño rombo con esquinas redondeadas y un agujero en el medio por donde se introduce el pulgar de la mano que sujetará el libro.