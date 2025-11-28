Si hoy buscas una aspiradora sin cable, esta de Dreame también friega y cuesta menos de 200 euros

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Si buscas una aspiradora que sea versátil para funcionar con suelos secos y húmedos y que además no te cueste un ojo de la cara, ésta es genial.

La Dreame H12 Pro Flex Lite destaca como una aspiradora en seco y húmedo avanzada que revoluciona la limpieza doméstica para los usuarios más exigentes. Su diseño es la clave de su eficiencia: el cuerpo principal puede girar 180° y el cepillo es de doble cara, permitiendo acceder a espacios estrechos de solo 14 cm y bordes. Esto garantiza resultados impecables incluso bajo muebles o en zonas complejas donde otras aspiradoras no llegan.

Esta máquina combina una potente succión de 18 kPa con un sistema de limpieza húmeda capaz de eliminar suciedad, polvo y líquidos sin esfuerzo en un solo paso. Esta doble funcionalidad mejora drásticamente el tiempo y la eficacia de cada sesión, ya que aspiras y friegas al mismo tiempo. Olvídate de la fregona, porque esta aspiradora lo hace todo.

La excelente noticia es que, aprovechando el Black Friday, esta maravilla de la limpieza puede ser tuya. La Dreame H12 Pro Flex Lite se vende en PcComponentes por menos de 200 euros. Teniendo en cuenta sus capacidades de limpieza en seco y húmedo, esta oferta la convierte en una de las opciones más atractivas y eficientes del mercado.

La batería proporciona hasta 50 minutos de autonomía tras solo cuatro horas de carga, lo cual es más que suficiente para viviendas amplias o espacios profesionales que demandan limpiezas prolongadas e ininterrumpidas. La autonomía real es un factor crucial, y la Dreame se encarga de que termines el trabajo sin interrupciones molestas.

Un cepillo libre de enredos

El mantenimiento se simplifica enormemente, ya que el cepillo, que es cien por cien libre de enredos gracias al sistema TangleCut, se somete a una autolimpieza a 90 °C con solo pulsar un botón. Este proceso garantiza la máxima higiene, elimina los malos olores y reduce al mínimo el tiempo que tienes que dedicar a limpiar la propia aspiradora.

Pensada para expertos en tecnología, el sistema TangleCut™ evita esos molestos bloqueos causados por el pelo largo. Además, sus tanques de agua limpia (780 ml) y sucia (700 ml) permiten procesar grandes superficies sin la necesidad de vaciados o rellenos frecuentes, haciendo la limpieza mucho más fluida.

El bajo mantenimiento es una de las grandes promesas de esta aspiradora. Simplemente tienes que vaciar los tanques, pulsar el botón de autolimpieza a 90 °C tras cada uso y limpiar los filtros según el manual. Olvídate de comprar bolsas para el polvo, pues la Dreame utiliza un sistema sin bolsa, más económico y ecológico.

Otro elemento a destacar es su peso. Con 9,1kg, está diseñada para ser robusta y estable durante el uso. Su diseño ergonómico y su capacidad para meterse bajo los muebles hacen que, a pesar de su solidez, la limpieza sea cómoda y el esfuerzo que tienes que hacer sea mínimo.

La H12 Pro Flex Lite es sinónimo de precisión, bajo mantenimiento y resultados profesionales. Si buscas eficiencia, ergonomía y fiabilidad en cada uso y quieres llevar la limpieza un paso más allá en tu entorno, esta aspiradora marcará la diferencia.

FAQ

¿Puede aspirar líquidos y sólidos de forma simultánea? Sí, la Dreame H12 Pro Flex Lite limpia superficies tanto en seco como en húmedo, permitiendo aspirar polvo, suciedad y líquidos en un solo paso.

¿A qué temperatura funciona el sistema de autolimpieza del cepillo? El sistema limpia el cepillo automáticamente a 90 °C pulsando un botón, eliminando residuos y manteniendo el rodillo higiénico.

¿Qué potencia de succión tiene la aspiradora? La aspiradora tiene una potencia de succión de 18 kPa.

¿Cuánto dura la batería con una sola carga? La batería proporciona hasta 50 minutos de autonomía tras cuatro horas de carga.

¿Cuánto espacio estrecho puede alcanzar el cabezal de la aspiradora? Gracias a su diseño plano, el cepillo puede acceder a espacios estrechos de solo 14 cm y limpiar bordes con facilidad.