Ahora sí: hoy es Viernes Negro... y estas son las mejores ofertas del día

El 28 de noviembre es la jornada oficial del Black Friday, lo que supone miles de descuentos en marcas y servicios.

Aunque llevamos todo el mes de noviembre con miles de ofertas, el día 28 es la fecha oficial de celebración del Black Friday. Han sido muchas las marcas que han adelantado sus descuentos, pero otras, como las firmas de moda del grupo Inditex, se han esperado a final de mes

En 20deCompras llevamos semanas acercándote las oportunidades que no puedes perder. Hay para todos los gustos y presupuestos, desde los chollos techie (atentos a este smartwatch de Samsung) hasta las oportunidades en básicos del día a día para ahorrar en la cesta de la compra.

Así que hoy no íbamos a ser menos y, además de ofrecerte un directo en el que iremos actualizando las mejores ofertas del día, bajo estas líneas te dejamos los chollos que merecen la pena.

El Fire TV Stick 4K, al 57%

Amazon Fire TV Stick 4K Amazon

Un clásico de cada Black Friday. Los dispositivos Amazon tienen interesantes rebajas en esta campañas y este Viernes Negro encontramos el Fire TV Stick 4K, por menos de 30 euros, cuando normalmente alcanza los 70. A cambio ofrece internet en nuestra televisor, con una calidad HDR10+, compatibilidad con Dolby Atmos y acceso a skills y al control de dispositivos de smart home.

Una aspiradora sin cables Dyson por menos de 300 euros

La aspiradora V8 Absolute. Dyson

Las aspiradoras de Dyson son otro de los productos más buscados en estas jornadas de descuento. No nos extraña, porque sus prestaciones merecen la pena... aunque requieren de cierta inversión. Nos quedamos con la V8 Absolute, un modelo que en el Black Friday de la firma está 200 euros más barato e incluye cabezales intercambiables.

Entradas para el Musical El Rey León

Imagen de El Rey León el Musical. El Rey León El Musical

El musical El Rey León sigue batiendo récords en Madrid y en la semana de Black Friday puedes ahorrar hasta casi un 50% en funciones entre semana. Esto nos permite disfrutar de la producción que ha emocionado a más de 7 millones de espectadores desde 25 euros.

Televisor Samsung 500 euros más barato

Este modelo tiene precio mínimo histórico. PcComponentes

PcComponentes tira la casa por la ventana en su Black Friday y si necesitas renovar tu televisión, ahora es el mejor momento. En su catálogo encontramos auténticos chollos, como el que tiene la TV Samsung AI QLed de 65 pulgadas: de costar 999 euros pasa a 479. Una opción cinematográfica en casa que merece la pena.

Un moldeador de pelo por menos de 100 euros

Este modelo tiene 14 cabezales. Cecotec

Los moldeadores de pelo se han convertido en las herramientas capilares más solicitadas y hay modelos que alcanzan casi los 500 euros. Sin embargo, la marca española Cecotec nos ofrece un modelo con 14 cabezales para un sinfín de peinados por menos de 100 euros.

Si quieres estar al tanto de las mejores ofertas, en nuestro directo te iremos mostrando los chollos que no puedes perderte.