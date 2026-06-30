Si has visto muchos Rolex Submariner, no es así: este "clon" está arrasando y cuesta mucho menos

Hay relojes que se inspiran en los grandes clásicos y otros que los desafían abiertamente. Este es claramente el segundo caso.

l Pagani Design con bisel cerámico verde lleva meses dando que hablar en foros de relojería y redes sociales, y no es casualidad. Su parecido con el icónico Submariner de Rolex es tan pronunciado que muchos lo han bautizado directamente como "el clon verde", aunque llamarlo así quizás le hace un flaco favor a lo que ofrece por dentro.

Nada más mirarlo, el acabado del acero inoxidable brilla con personalidad propia: pulido en las superficies planas, cepillado en los laterales, exactamente como hacen las casas de alta relojería suiza. El bisel giratorio de cerámica en verde, disponible también en versión de esfera negra, reproduce esa combinación visual que ha conquistado muñecas durante décadas. La caja mide 40 mm, una medida clásica que sienta bien en la mayoría de muñecas sin parecer exagerada.

El precio sitúa al Pagani Design en un territorio francamente tentador: 95 euros aplicando el cupón ESCD11 en AliExpress. Por esa cantidad tienes un reloj automático con cristal de zafiro, correa de acero y resistencia al agua de 100 metros. Para un reloj con estas especificaciones, esa cifra es una rareza que merece toda la atención.

El corazón de este reloj es un movimiento automático japonés TMI NH35A, el mismo calibre que equipa marcas muy por encima de este rango de precio. Funciona sin batería, acumulando energía con el movimiento natural de la muñeca, y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 41 horas. Fiabilidad contrastada y mecánica real: no hay trampa ni cartón.

Asimismo, la resistencia al agua de 10 bar equivale a 100 metros de profundidad, lo que convierte a este reloj en un compañero perfectamente apto para la ducha, la piscina o el mar. No es un reloj de buceo profesional, pero sí uno que aguanta sin pestañear todo lo que el día a día puede exigirle. Esa tranquilidad vale más de lo que parece.

El cristal de zafiro protege la esfera de arañazos con una dureza que solo el diamante supera. Nada de minerales ni acrílicos que se rallan con rozar una pared: aquí hay material serio. La legibilidad resulta excelente gracias a los índices con aplicaciones y las agujas tratadas con lumen, que permiten leer la hora en condiciones de poca luz sin el menor esfuerzo.

Por otro lado, la función de fecha aparece a las tres en punto mediante una ventana discreta que encaja a la perfección con el conjunto. El peso de 152 gramos en muñeca transmite presencia y solidez, esa sensación de llevar algo de verdad. El tacto del acero, la suavidad del bisel al girar y el sonido seco de la tija al ajustar completan una experiencia muy por encima de lo esperado en este precio.

Precisamente, la posibilidad de elegir entre esfera negra con bisel verde o esfera totalmente verde amplía el atractivo a perfiles muy distintos: el primero es más clásico y versátil para el día a día, el segundo resulta más llamativo y deportivo, ideal para quien quiere que su reloj entre antes que él en la habitación. Ambas versiones comparten el mismo nivel de construcción y el mismo movimiento.

Para quien quiere un reloj automático con presencia real, especificaciones sólidas y un diseño que genera conversación allá donde va, el Pagani Design es la respuesta más sensata ahora mismo. Recuerda, el cupón ESCD11 en AliExpress lo deja a 95 euros, y a ese precio, las excusas para no hacerse con uno se van quedando sin argumentos.