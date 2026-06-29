Es clavado al Omega Speedmaster, pero por menos de 100 euros: si te gustan los relojes, échale un ojo

Hay relojes que te roban la mirada desde el primer vistazo, y este Pagani Design es uno de ellos.

El Pagani Design consigue algo que pocos relojeros de su categoría logran, parecer salido directamente de una vitrina de lujo. Su diseño remite sin disimulo al Omega Speedmaster, con esa esfera negra, el bisel con escala taquimétrica y los tres subesferas del cronógrafo que han convertido al icónico reloj suizo en objeto de deseo durante décadas. La diferencia, claro, la pone el precio.

La primera impresión es la de un reloj de aspecto sólido y serio, con caja y brazalete de acero inoxidable que transmiten una sensación de peso y calidad muy por encima de lo que cabría esperar. Las agujas y los índices en blanco sobre fondo negro crean un contraste limpio que hace que la legibilidad sea impecable, y el bisel taquimétrico le da ese toque deportivo e instrumental que tanto gusta en los cronógrafos clásicos.

El Pagani Design llega a AliExpress, con envío desde Francia, por 84 euros, lo que lo sitúa en una categoría de relación calidad-precio realmente llamativa. Para ponerlo en perspectiva: el Speedmaster original del que toma inspiración supera los 4.000 euros en su versión más accesible. Aquí obtienes la estética del icono a una fracción de su coste, y eso, en el mundo de los relojes de pulsera, no es algo que ocurra todos los días.

El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflectante, el material más resistente a los arañazos que se puede encontrar en relojería. A diferencia del mineral o el acrílico que usan muchos relojes en este rango de precio, el zafiro mantiene su claridad con el paso del tiempo y protege la esfera frente al uso cotidiano sin darte sustos cada vez que rozas la muñeca contra una superficie.

Además, el reloj incluye cronógrafo funcional con escala de velocidad, fecha automática y calendario completo. No son funciones decorativas: el cronógrafo responde bien y los subesferas están correctamente distribuidos en la esfera. Es un reloj que puedes llevar tanto a una reunión como a una actividad al aire libre sin que desentone en ninguno de los dos contextos.

La resistencia al agua alcanza los 10 bar, lo que equivale a unos 100 metros de profundidad. Esto lo hace apto para natación, ducha y actividades acuáticas sin ningún problema. No es un reloj de buceo profesional, pero sí aguanta perfectamente el uso diario más exigente sin que tengas que andar con cuidado en cada momento.

El movimiento es de cuarzo japonés, lo que garantiza una precisión alta con mantenimiento mínimo. La batería viene incluida y el reloj está listo para funcionar en el momento en que lo recibes. No hay que hacer ajustes ni preocuparse por darlo a cuerda: es la practicidad del cuarzo con la apariencia de un cronógrafo de verdad.

Las manecillas son luminosas, así que la lectura de la hora en oscuridad es perfecta. El brazalete de acero tiene un ancho de entre 20 y 24 mm y se adapta a muñecas de distinto tamaño gracias a su cierre ajustable. En el conjunto, todo encaja: acabados, peso, tacto. Nada chirría ni parece fuera de lugar.

Si eres de los que disfrutan llevando un reloj que llame la atención sin tener que explicar el precio cada vez que alguien pregunta de qué marca es, el Pagani Design es exactamente lo que necesitas. Tiene presencia, tiene funciones, tiene materiales decentes y llega desde Francia rápido. A veces, la mejor compra es la que nadie espera.