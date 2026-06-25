Este reloj deportivo no se queda sin batería: Garmin le pone carga solar y lo rebaja en el Prime Day

El Fenix 7X Pro Solar es uno de los relojes deportivos más vendidos de la historia.

Garmin sigue pisando muy fuerte en el sector de los relojes deportivos, y lo hace porque los Fenix 8 están siendo todo un éxito, pero ojo porque quizás no necesitas gastar tantísimo dinero en el último modelo. Si puedes conformarte con uno de años anteriores, tiene premio en forma de rebaja.

Sin ir más lejos, el Fenix 7X Pro Solar está en oferta por solo 460 euros, y sigue siendo un reloj muy completo. Lo ha rebajado Amazon durante el Prime Day 2026 y seguramente acabe siendo de lo más vendido.

Claro está que hay varias características que son exclusivas del Fenix 8, pero este modelo, como indica su nombre, tiene carga solar, y eso se traduce en batería virtualmente inagotable.

Garmin Fenix 7X Pro Solar PcComponentes

Amazon Reloj inteligente multideporte con GPS, pantalla táctil, anillo de carga solar, linterna y sensores de frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre entre otros para deportistas.

Es su principal fortaleza, pero no es ni mucho menos la única. También tiene pantalla táctil y a color, un diseño robusto y sobre todo los sensores más precisos de su generación.

El envío es gratis y además rápido. Si tienes cuenta Prime, puedes aprovechar estos descuentos y estrenar tu Garmin mañana mismo, todo un lujo.

Todas las métricas que cualquiera pueda pedir

Dentro de las opciones que combinan resistencia, autonomía y pantalla top, el Garmin Fenix 7X Pro Solar sigue siendo un buen candidato para quienes no quieren pagar el sobrecoste del modelo más reciente. Con su caja de 51 milímetros, es un reloj con presencia en la muñeca, pensado para durar bastantes años y ofrecer datos precisos a corredores, ciclistas y entusiastas del multideporte que exprimen cada sesión de ejercicio.

Para los aficionados al 'running' y las carreras de montaña, las funciones de seguimiento que integra este modelo son muy completas. El sistema de posicionamiento utiliza un GPS multibanda compatible con varios sistemas de satélites, lo que mejora de forma notable la precisión del recorrido cuando corres. Más allá de medir la distancia y el ritmo por kilómetro, el dispositivo analiza métricas avanzadas como la potencia de carrera directamente desde la muñeca, la resistencia en tiempo real o 'stamina' —que te indica cuánta energía te queda para no desfondarte en mitad de una tirada larga— y el historial de carga de entrenamiento.

Además, la función de mapas 'TopoActive' preinstalados permite seguir rutas de forma visual en la pantalla, algo muy útil si te gusta explorar senderos nuevos sin miedo a perder el rumbo de vuelta a casa.

En el ámbito del multideporte, el reloj destaca por su versatilidad. Cuenta con perfiles específicos para decenas de disciplinas, desde triatlón y ciclismo hasta natación en aguas abiertas, esquí o entrenamientos de fuerza en el gimnasio. El sensor de frecuencia cardíaca de quinta generación, situado en la parte posterior de la caja, ofrece una buena estabilidad en las lecturas incluso durante ejercicios de alta intensidad o cambios bruscos de ritmo en las series.

Toda esta información se recopila diariamente para ofrecer una puntuación de predisposición al entrenamiento, que evalúa la calidad de tu descanso nocturno y la fatiga acumulada para recomendarte si es mejor apretar el ritmo o tomarse un día de descanso activo.

Pantalla MIP y carga solar

Una de las características clave de este modelo es la tecnología de carga solar, reflejada en su pantalla 'MIP' transreflectiva. A diferencia de los paneles tradicionales que consumen más energía bajo el sol, este tipo de pantalla utiliza la luz exterior para mejorar su visibilidad, de modo que cuanto más claro es el día, mejor se ven los datos sin necesidad de activar la retroiluminación.

La lente incorpora una capa transparente con celdas fotovoltaicas que convierten la luz solar en energía para la batería. Si pasas suficiente tiempo al aire libre cada día, este sistema ralentiza de forma notable el consumo, permitiendo estirar la autonomía del reloj inteligente hasta los 37 días de uso continuo.

Además de la gestión energética, el dispositivo incluye funciones prácticas para el día a día, como la linterna 'LED' integrada en la parte superior de la caja, que ofrece diferentes niveles de intensidad y un modo de luz roja de seguridad para cuando corres de noche. También dispone de conectividad para pagos inalámbricos mediante Garmin Pay, almacenamiento interno para música y sincronización de notificaciones con el teléfono móvil.

A pesar de estas ausencias en el plano tecnológico más secundario, el Fenix 7X Pro Solar se mantiene como una herramienta deportiva sólida y fiable. Su construcción con bisel de titanio y lente de zafiro asegura una alta protección contra arañazos y golpes en situaciones exigentes. Para quien priorice la precisión de los datos de entrenamiento, una visibilidad óptima en exteriores bajo el sol y una autonomía extendida gracias a la carga solar, este modelo cumple con lo necesario para monitorizar el rendimiento deportivo a largo plazo con plenas garantías.