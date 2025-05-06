Así es la oferta de Movistar Plus+ para ver la Champions hoy y lo que queda de Liga

El Barcelona se juega el pase a la final en el mítico estadio de San Siro.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Movistar Plus+ tiene un plan asequible para usuarios de otras operadoras, que incluye la Champions y otros encuentros deportivos.

La Champions encara ya sus últimos momentos, con la gran final aún en el horizonte pero con mucho por decidir antes...básicamente todo, es decir, los dos equipos que la van a disputarán en Munich dentro de pocas semanas.

Uno de ellos podría ser el FC Barcelona, que se enfrenta hoy en Milán al Inter, y lo hace en directo en Movistar Plus+, que emite en exclusiva toda la Champions League. Lo mejor es que no tienes por qué tener contratado todo el paquete de esta operadora, sino que puedes ver la Champions por solo 9,99 euros al mes, y sin permanencia.

Este plan "básico" incluye el Inter - Barça de hoy a las 21:00, pero también incluye la final de esta competición, y otras como la UEFA Europa League, además de un partido por semana de LaLiga.

Inter - FC Barcelona de semifinales de Champions Movistar Plus+ emite en exclusiva en España el cierre de la eliminatoria entre Inter de Milán y FC Barcelona.

No solo eso, sino que además cuenta con un catálogo de cine y series para ver en streaming que no tiene nada que envidiar al de otras plataformas como Netflix o Max, con un estreno al día y compatibilidad con prácticamente todas las plataformas y sistemas operativos.

Por los 9,99 euros que cuesta no está nada mal, y además si te das de alta en el plan anual vas a tener dos meses de descuento, más aún si tienes la suerte de ser beneficiario del bono cultural joven.

La Champions, el principal atractivo de un plan flexible

Mucha gente se piensa que Movistar Plus+ es algo cerrado y exclusivo para los que tienen internet y líneas móviles con esta compañía, pero nada más lejos de la realidad ahora mismo.

Desde hace tiempo puedes contratar su plan básico independientemente de tu operadora, como harías con cualquier otra plataforma de streaming, con la salvedad de que no hay ninguna otra en España que ofrezca cine, series y además fútbol.

Primera División, Segunda División y además la Champions, un gancho muy atractivo y fuera del alcance de otros competidores, pero es que además se incluyen deportes como el tenis para darle aún más empaque.