Se van a agotar en breve: los aires acondicionados portátiles aún son baratos, así que date prisa

Los aires acondicionados portátiles son los que primero se agotan en cuanto aprieta un poco el calor.

Ya van asomando los primeros días de calor real, que es cuando se venden como churros los aires acondicionados portátiles.

Para mucha gente poner un aire acondicionado split convencional no es una opción. Hay que pagar la instalación y, además, si vives de alquiler, lo normal es buscar algo más sencillo, y eso explica perfectamente el éxito de los aires acondicionados portátiles en los últimos años.

Lo malo es que en cuanto asoma mayo y empiezan los primeros días serios de calor, los modelos baratos vuelan, así que tiene bastante sentido ir mirando ya uno si este verano no quieres improvisar a última hora. Entre todos los 'low cost' que hay ahora mismo, uno de Cecotec destaca especialmente porque es potente, sencillo y se mueve por debajo de los 200 euros.

Hablo del Cecotec ForceClima 7550 Style Connected, un aire acondicionado portátil que, sobre el papel, tiene todo lo necesario, sobre todo teniendo en cuenta el precio.

Cecotec Forceclima 7550 Style Connected Este aire acondicionado con ruedas puede enfriar 20-30 m2 sin problemas, es de bajo consumo y además tiene un precio increíblemente bajo. 189 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este modelo tiene una capacidad de enfriamiento de 7000 BTU, equivalentes a 1750 frigorías, y está pensado para cubrir estancias de hasta 20 metros cuadrados, así que encaja especialmente bien en un salón pequeño o mediano, un dormitorio amplio, un despacho o una habitación donde el calor se concentre.

No estamos hablando de un aparato para climatizar un piso entero ni de un sustituto a un split de gama alta, pero sí de una solución portátil muy razonable para enfriar la zona donde realmente vas a estar.

El ForceClima 7550 Style Connected tiene formato portátil, ruedas y kit de instalación en ventana incluido, así que la idea es justo esa: colocarlo donde te convenga, sacar el tubo por la ventana y empezar a usarlo casi en el acto. Para quien vive de alquiler o simplemente no quiere ponerse a agujerear paredes, ese detalle lo cambia todo.

Al final, buena parte de la gracia de estos aparatos está en que puedes tener fresco donde lo necesitas y mover el equipo de una estancia a otra con relativa facilidad.

Este Cecotec viene con control por WiFi, mando a distancia, pantalla LED y panel táctil, así que puedes manejarlo sin levantarte del sofá o incluso dejarlo preparado desde la aplicación para que la habitación esté más fresca cuando llegues. Además, cuenta con temporizador de hasta 24 horas, lo que permite programarlo para dormir con él encendido o para que se apague solo después de haber enfriado la habitación un rato.

Tiene cuatro modos —ventilador, refrigeración, deshumidificación y noche— y dos velocidades, baja y alta, lo que permite ajustarlo un poco mejor según el momento del día, el calor que haga o el ruido que estés dispuesto a asumir. Ese modo noche, por ejemplo, tiene bastante sentido para dormitorio. Además, en modo deshumidificación puede captar hasta 20 litros al día, un dato interesante porque muchas veces la sensación de bochorno no depende solo de la temperatura.