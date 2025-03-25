Efecto dominó en marcha: el S25 ya está a la venta y el S24 Ultra baja ¡más de 500 euros!

El S24 Ultra es uno de los móviles más potentes del mercado.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Samsung ha presentado su nuevo buque insignia, y eso ha hecho que el S24 Ultra desplome su precio, más ahora que Amazon está de ofertas de Primavera.

Desde hace muchos años es Samsung una de las marcas que más móviles vende a nivel mundial, también en España. Sobre todo, es referencia con sus Galaxy S en la gama alta, cuyo último modelo es el S25 recién presentado en el Mobile World Congress de Barcelona.

Dicho esto, como todos los años, cuando hay nuevo modelo en tiendas se produce el efecto dominó lógico: el anterior baja de precio, pero es que esta vez lo ha hecho mucho, muchísimo. El Samsung Galaxy S24 Ultra está ahora mismo por solo 899 euros.

Son prácticamente 500 euros de descuento en un dispositivo que, por más mejoras que traiga el S25, sigue siendo uno de los mejores que hay a la venta por potencia, pantalla y cámaras.

Samsung Galaxy S24 Ultra Este móvil de gama alta cuenta con IA integrada, pantalla AMOLED y un gran procesador Snapdragon.

No en vano, son muchos los usuarios que prefieren ir una o dos generaciones por detrás de las novedades, ya que siguen siendo móviles que funcionan muy bien y ahorras un buen porcentaje de su precio solo por comprarlos 1-2 años después de que se pongan a la venta.

El desembolso sigue siendo bastante importante, pero viniendo de una tienda como Amazon, la confianza es máxima para una compra de estas características, por servicio posventa y por envío.

Si tienes cuenta Prime, puedes recibir en casa en apenas 24 horas o incluso en menos tu flamante móvil. Si no la tienes, el envío te sale gratis de todas formas, pero puede que tarde un poco más.

Un procesador que puede con absolutamente cualquier aplicación

El Galaxy S24 cuenta con un Snapdragon 8 Gen 3, un procesador de última generación que asegura una potencia desbordante y una eficiencia energética más que notable incluso en tareas exigentes.

Acompañado por 12GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento interno que van desde los 256GB hasta 1TB, este móvil no solo promete fluidez absoluta en cualquier tarea, sino también espacio más que suficiente para archivos, fotos y aplicaciones pesadas.

Ya sea ejecutando videojuegos exigentes, trabajando con varias aplicaciones al mismo tiempo o editando imágenes en alta resolución, el S24 Ultra se comporta con una solvencia envidiable, sin rastro de lag.

Fotos a la altura de una saga de móviles de gama 'premium'

Uno de los aspectos más sobresalientes es su sistema de cámaras, liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles. Esta cámara es capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle y nitidez que rivaliza con cámaras profesionales.

Le acompaña un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x, que además puede ofrecer una ampliación digital de hasta 10x sin una pérdida de calidad significativa gracias al recorte inteligente del sensor.

Las fotos con buena luz son espectaculares en color, contraste y definición, mientras que en condiciones nocturnas la cámara brilla con luz propia gracias al excelente tratamiento del ruido y la mejora de la exposición mediante algoritmos de IA.

Además, el modo retrato y las capacidades de vídeo continúan a la altura de los estándares más altos del mercado, lo que convierte a este dispositivo en una herramienta versátil para creadores de contenido o amantes de la fotografía.

Una IA que sí es útil, por fin

Si hay algo que diferencia al Galaxy S24 Ultra del resto de terminales de alta gama es la integración de funciones de inteligencia artificial, que marcan un antes y un después en la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono.

Funciones como "Circle to Search", que permite rodear un elemento en pantalla para realizar búsquedas contextuales, o "Live Translate", que traduce llamadas y textos en tiempo real, abren infinitas posibilidades.

También se incluyen herramientas como un asistente de navegación que resume artículos web o corrige la gramática al escribir, y otra función que convierte grabaciones de audio en texto, facilitando la toma de apuntes o la organización de ideas. Estas funcionalidades, que funcionan de manera fluida y natural, muestran el potencial real de la IA como aliada cotidiana, no como mera curiosidad.