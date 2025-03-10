Los de Android también quieren tener un AirTag: Samsung tiene la alternativa perfecta y mucho más barata

La Galaxy SmartTag 2 es la alternativa perfecta para usuarios de Samsung que buscan localizar objetos o mascotas con facilidad. Ahora, puedes conseguirla en Amazon a un precio irresistible.

Aunque los AirTags de Apple son los localizadores más populares, hay alternativas más económicas disponibles para todos los usuarios. Las Samsung Galaxy SmartTag 2 son la propuesta de la marca surcoreana para quienes buscan una forma sencilla y eficiente de localizar objetos personales, mascotas o incluso llaves. Funcionan mediante Bluetooth 5.3 y ofrecen un rango de hasta 120 metros, lo que las convierte en un aliado perfecto para encontrar tus pertenencias a corta y media distancia.

A diferencia de otros localizadores bluetooth convencionales, las SmartTag 2 se integran en la Galaxy Find Network, la extensa red de dispositivos Samsung que permite rastrear objetos incluso cuando están lejos de ti. De esta manera, funcionan de forma similar a los AirTags de Apple, pero dentro del ecosistema Galaxy.

Además, cuentan con una batería que puede durar hasta 700 días, y son resistentes al agua y al polvo. Como novedad, incluyen un modo de paseo para mascotas, que registra las rutas que haces al salir a caminar con tu perro. Lo mejor es que, en este momento, puedes hacerte con una por 22,98 euros en Amazon, casi la mitad del precio de los AirTag de Apple.

La alternativa de Samsung a los AirTag

La SmartTag 2 cuenta con batería de larga duración, resistencia al agua y polvo y funciones avanzadas de búsqueda y control IoT. Angela Montañez | Samsung

Antes de lanzarse a por una Galaxy SmartTag 2, es importante tener en cuenta que solo funciona con móviles y tablets Samsung. No es un simple localizador Bluetooth ni una alternativa a los dispositivos económicos que encuentras en AliExpress, sino un accesorio avanzado para quienes están dentro del ecosistema Galaxy.

Gracias a esta integración, ofrece ventajas como la protección contra el emparejamiento no autorizado y la imposibilidad de que otra persona pueda reprogramarla fácilmente en caso de pérdida o robo. Además, al estar vinculado a la cuenta Samsung, no depende de un solo dispositivo para funcionar.

El alcance de 120 metros es suficiente para localizar objetos en un rango amplio. Además, es ideal si lo usas como rastreador para tus mascotas durante paseos o excursiones. Al apoyarse en la red de dispositivos Samsung, tienes más probabilidades de encontrar lo que buscas si el objeto se aleja de ti.

Funciones inteligentes y una oferta difícil de rechazar



A través de la app oficial, la Galaxy SmartTag 2 permite programar diferentes funciones: por ejemplo, puedes usar su botón para controlar dispositivos inteligentes de tu hogar, como encender las luces o activar el aire acondicionado, todo desde tu llavero.

La búsqueda funciona de manera muy intuitiva. La aplicación te indica si te acercas o te alejas del objeto, y una vez que estás cerca, puedes hacer que emita un sonido para localizarlo más fácilmente. Es una herramienta sencilla, pero extremadamente útil para el día a día.

En resumen, si eres usuario de Samsung y buscas un dispositivo similar al AirTag, esta es una opción altamente recomendable. Aprovechando la actual oferta de Amazon, puedes conseguir la Galaxy SmartTag 2 por solo 22,98 euros, un precio que hace difícil dejarla pasar.

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