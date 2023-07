El producto de Apple que sirve para rastrear tu maleta y que no se pierda en el aeropuerto

La pérdida del equipaje es un problema que no solamente afecta a las personas que viajan por España, sino que es una inquietud extendida por todo el mundo que se unen al miedo de que surja una cancelación del vuelo o las largas colas de espera antes de pasar el control de seguridad, entre otros.

Para suplir esta intranquilidad con las maletas, Apple cuenta con el AirTag, un dispositivo que permite localizar el objeto en el que decidas ponerlo y te da indicaciones para que puedas encontrarlo. Además, es perfecto para meterlo en ella, ya que tiene el mismo tamaño que una moneda.

¿Qué es y para qué sirve el AirTag?

iOS, el sistema operativo de Apple, cuenta con una aplicación que permite localizar todos tus productos de la marca a partir de tu dispositivo. Con la app Buscar, puedes rastrearlos y, en caso de que pienses que está cerca de tu ubicación, puedes incluso activar un sonido para encontrarlo mejor. Sin embargo, ¿qué pasa con los objetos valiosos que no son digitales o tienen el sistema operativo de Apple? Para esos casos está el AirTag.

Este es el AirTag, de Apple. Amazon

El AirTag es un producto que sirve para encontrar el objeto que quieras. En el momento en el que se conecta a tu dispositivo de Apple, podrás saber su ubicación exacta y tener un mayor control de su localización. Este producto es ideal para guardar en la mochila, la funda de otros dispositivos o incluso en las llaves.

La batería de los AirTags dura aproximadamente un año gracias a que emplea una pila tipo CR2032 que, además, se puede cambiar de forma sencilla. También, si por algún casual el objeto que lo porta se cae al agua, este producto es resistente al gua siempre que no esté más de 30 minutos sumergido a una profundidad que supere el metro.

¿Cómo puede una aerolínea saber si llevas un AirTag en la maleta?

En caso de que la maleta en la que va el AirTag se facture, la aerolínea podrá saberlo debido a los controles propios que realizan a la hora de guardar el equipaje facturado en la bodega. El objetivo de este control es comprobar que no haya dentro del equipaje mercancías tóxicas, pero su tecnología de rayos X puede detectar fácilmente el AirTag.

Por el contrario, si la maleta en la que está el AirTag no es facturada, la compañía no podrá saber tan fácilmente que el equipaje contiene este dispositivo, ya que, a pesar de que la tecnología del control del aeropuerto sí la detecta, las maletas que pasan por él no son competencia de las aerolíneas, sino del propio aeropuerto. Sin embargo, cabe destacar que este dispositivo no está prohibido en las aerolíneas, por lo que puedes llevarlo sin ningún problema.

¿Cómo rastrear maleta con AirTag?

La búsqueda puede ser mediante sonido, mapa o la tecnología 'Precision Finding'. Apple

En caso de que vayas de viaje y cojas un avión, el AirTag te permite rastrear tu maleta desde tu dispositivo Apple. Para hacerlo, tu iPad o iPhone debe contar con un sistema operativo iOS14.5, iPadOS 14.5 o una versión posterior de ambos. Antes de comenzar existen varios elementos del dispositivo que deben estar activados: la aplicación 'Buscar', el bluetooth, la conexión mediante wifi o datos móviles y la localización (para activarla debes ir a Ajustes> Privacidad > Localización).

Una vez configurado el dispositivo, desde la app 'Buscar' se puede ver la ubicación exacta del objeto que porta el AirTag. Para ello hay que seguir estos sencillos pasos:

En la aplicación, puedes tocar el objeto en la parte inferior de la pantalla. Toca 'Buscar'. Sigue las indicaciones que te aparecen en el dispositivo y comienza a desplazarte hacia el AirTag. También puedes activar el sonido en el símbolo del altavoz. Una vez tengas el objeto perdido, toca el símbolo de la 'X' para finalizar.

¿Cuál es el precio del Airtag en España?

El localizador GPS más famoso de Amazon tiene un precio asequible que, sin embargo, varía según el ecommerce al que acudamos. En la web oficial de Apple, que siempre habrá que usar de referencia, el precio de un Airtag es de 39 euros mientras que el pack de cuatro cuesta 129 euros, lo que significa que la unidad sale por 32 euros (siete más barata que si apostamos por la compra individual).

Claro que, no solo en la web del fabricante podemos encontrar este dispositivo; en Media Mark, ahora, la unidad es un euro más barata que la de Apple: por 38, puedes conseguir el Airtag y, además, añadir una correa de color para protegerlo y transportarlo con comodidad y sin peligro (precio aparte, eso sí).

En Amazon, el precio de este dispositivo es de 35,01 euros, gracias a una rebaja del 10%. Sin embargo, también está disponible el pack de cuatro unidades para que podamos tener bajo control varias pertenencias al mismo tiempo. Este tiene un precio de 118,99 euros, lo que supone un precio unitario de 29,74. Así que, si estamos pensando en evitar pérdidas en algunos de nuestros objetos, es más rentable adquirir el kit de cuatro si nos decantamos por comprarlo en el marketplace.

