Regalos personalizados para el Día del Padre que todavía estás a tiempo de encargar

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El próximo 19 de marzo es un día para sorprender con un detalle que diga mucho de nosotros.

Por mucho que nos lo propongamos, siempre acabamos dejando para el final algunas tareas. Y comprar el regalo para el Día del Padre suele ser una de ellas. Tanto porque queremos encontrar la mejor idea para sorprenderle como porque buscamos dar con una buena ganga para que nuestro bolsillo no se quede temblando.

Los regalos clásicos, como los relojes o los pijamas, y aquellos pensados según los gustos del progenitor son una buena idea. Pero, sin duda, nuestros favoritos son los detalles personalizados. Bajo estas líneas te dejamos las mejores ideas que aún estás a tiempo de encargar.

Camiseta con foto en versión animada

Las camisetas personalizadas son un gran recuerdo. LaTostadora

Las camisetas son un básico de cualquier armario y este modelo de La Tostadora se va a convertir en el favorito de tu padre. Se trata de un modelo clásico, disponible en corte oversize o recto, que permite incluir una foto personalizada en versión animada. Así, no es como llevar una imagen directamente, si no una ilustración.

Un póster con la mejor palabra

Este póster va directo al corazón. LaTostadora

Por menos de 10 euros puedes emocionar a tu padre con este póster que incluye la definición de papá y una foto vuestra. Tiene un formato vertical disponible en varias medidas y un acabado fotográfico que encaja en cualquier rincón. Así que, si buscas un regalo emotivo, esta opción es fantástica.

Una taza perfecta para empezar la mañana con buen pie

Los regalos personalizados son un acierto. LaTostadora

Si tu padre es de los que empieza las mañana con una buena taza de café, nada como regalarle una taza que le recuerde quién le ha desvelado tantas noches... Con la palabra que es su mejor título, el de papá, y fotos vuestras, se convierte en un detalle muy útil y práctico.

Una pieza decorativa

Esta pieza es perfecta para decorar. LaTostadora

Los elementos decorativos en madera y metacrilato triunfan. Esta propuesta de LaTostadora reúne ambas características y añade una foto personalizada en versión animada que nos recuerda a los personajes de Pixar. Está disponible en dos medidas y se imprime en alta calidad.

Durante la redacción de esta noticia, todos los productos llegaban a tiempo para el Día del Padre, más aún con el envío express. Sin embargo, comprueba la disponibilidad y el tiempo de entrega antes de realizar tu pedido. Sino, puede que te toque entregar un vale o un en camino... y sorprender a tu padre unos días después. ¡Lo importante es el detalle!