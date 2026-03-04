Los mejores regalos para el Día del Padre desde 12 euros: colonias, detalles personalizados y mucho más

Encontrar el regalo perfecto para el día del padre es más fácil de lo que piensas.

El Día del Padre en España se aproxima y dar con el regalo perfecto (y que llegue a tiempo si lo compramos online) se ha convertido en nuestra misión. Esta es nuestra forma de recordarle a papá lo mucho que lo queremos y de agradecerle todo lo que hace por nosotros. Así, el próximo 19 de marzo estamos dispuestos a sorprenderle.

Por ello, hemos recopilado las mejores ideas para regalar el próximo Día del Padre. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, por lo que estamos seguros de que encontrarás lo que mejor encaje contigo y con tu progenitor.

Camisetas coordinadas

Las camisetas coordinadas son una opción muy buena. LaTostadora

No es ir a juego. Es lanzar un mensaje: este es mi padre y este es mi hijo y juntos somos un gran equipo. Por ello, las camisetas con mensajes que se coordinan entre sí me parecen ideales como regalo práctico y divertido. De hecho, estoy segura de que se convertirá en una de sus prendas favoritas.

En LaTostadora tienen muchas opciones conjuntadas y también individuales para que papá muestre a los cuatro vientos que es un padrazo, pero nos quedamos con el conjunto formado por la camiseta para adultos "The Original" y para niños "The Remix'.

Kit de tratamiento

Kit de tratamiento de Sauvage, de Dior. Primor

Regalar cuidados y tiempo para cuidarse es una idea maravillosa, puesto que a veces renunciamos a esos caprichos por falta de tiempo o productos adecuados. Entre la selección que han hecho en Primor para el Día del Padre, me quedo con el kit de tratamiento de Sauvage, de Dior.

Este cofre incluye un limpiador, una loción y un sérum diseñados para las necesidades de la piel masculina, para que los hombres puedan lucir un rostro hidratado, lleno de vitalidad y con el olor tan característico de esta fragancia icónica.

Regreso a la infancia

Esta máquina incluye 240 juegos. El Corte Inglés

Los regalos nostálgicos también son una buena idea, sobre todo si queremos llamar directamente a los sentimiento del receptor. Por ello, un regalo que le recuerde a su infancia o a cualquier momento de su vida es una buena idea.

¿Qué me dices del juego de arcade de Legami? La mítica máquina retro ofrece 240 juegos en 8bits para regresar décadas atrás en el tiempo. No faltan algunos de los juegos clásicos, aunque con un diseño visual más de ahora. Es muy compacta para que se pueda llevar a cualquier lado.

Regalos personalizados

Los regalos personalizados son un acierto. LaTostadora

Una taza parece un regalo típico... hasta que está personalizada con vuestras fotos. En LaTostadora ofrecen diversas opciones para darle nuestro toque y ser los protagonistas del regalo. Y es que un detalle clásico puede ser novedoso y hasta llegar a sorprender.

Nos quedamos con la taza de colores con las letras de la palabra papá en la que podemos añadir hasta 4 de nuestras fotos para personalizarla y que se convierta en la que nuestro padre siempre elija para tomar el café por la mañana.

Colonia, para los clásicos

000, de Le Monde Gourmand Sephora

No falla: una colonia siempre es un buen regalo, ya que tarde o temprano terminamos gastando la que tenemos en casa. Así que, si no quieres fallar, no hay duda de que esta opción es segura.

Ahora lo difícil viene elegir cuál regalamos. Nos quedamos con una propuesta pensada para el día a día que viene de la mano de Le Monde Gourmand. Se trata de 000- Eau de Parfum, una fragancia minimalista y muy versátil que juega con acordes limpios y sofisticados, perfecta para quienes buscan un perfume elegante pero fácil de llevar.