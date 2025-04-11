Tener un móvil barato y potente es posible si apuestas por este Xiaomi 5G con carga ultrarrápida de menos de 300 euros

Xiaomi se ha ganado un lugar destacado en el mercado gracias al éxito continuado de su serie Redmi Note, una de las más populares por su equilibrio entre precio y prestaciones.

Desde hace años, Xiaomi se ha consolidado como una marca referente en teléfonos con buena relación calidad-precio, y aunque su catálogo actual cubre desde la gama de entrada hasta modelos premium, su filosofía de ofrecer mucho por un precio razonable sigue intacta. Uno de los modelos más destacados dentro de esta propuesta es el Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Amazon ofrece este modelo por solo 279 euros, una cifra muy inferior a su precio original. Se trata de la versión en color blanco con 256 GB de almacenamiento, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan almacenamiento amplio y rendimiento sólido sin pagar un precio excesivo.

Aunque se escapa un poco del precio habitual de los Redmi Note más básicos, este terminal ofrece prestaciones que lo acercan claramente a la gama media-alta, justificando así su valor habitual y haciendo que esta oferta resulte aún más atractiva.

Pantalla fluida y cámara de alta resolución



Redmi Note 13 Pro+ ofrece un rendimiento excepcional gracias a su potente procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Xiaomi

Uno de los aspectos más destacados del Redmi Note 13 Pro+ 5G es su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución 1,5K. Esta configuración garantiza una experiencia visual fluida, nítida y muy agradable para el uso diario, especialmente al ver contenido en vídeo, desde películas hasta streaming.

La conectividad tampoco se queda atrás, con soporte para WiFi 6 y redes 5G, lo que asegura velocidades de conexión muy altas, tanto en casa como fuera. Esto lo convierte en un terminal ideal para quienes consumen mucho contenido online o juegan en la nube.

En el apartado fotográfico, destaca su sensor principal de 200 megapíxeles, una cifra que impresiona, pero que también viene acompañada por un sistema de lentes y un procesado de imagen mejorado por parte de Xiaomi, lo que permite capturas detalladas y de alta calidad incluso en condiciones menos ideales.

Rendimiento fluido y batería de carga ultrarrápida



El procesador MediaTek Dimensity 7200-Ultra se encarga de mantener el rendimiento ágil en todo momento. Aunque la capa de personalización de Xiaomi no siempre ha sido la más ligera del ecosistema Android, este chip es más que suficiente para mover aplicaciones exigentes, juegos y multitarea sin problemas.

Otro de sus grandes atractivos es su tecnología de carga rápida a 120W, que permite cargar el dispositivo al 100% en menos de 30 minutos, una función clave para quienes necesitan tener el móvil listo en poco tiempo.

Todo esto se suma a la confianza que ofrece Amazon como vendedor, con una buena oferta, envío gratuito y un sistema de atención al cliente eficaz. Tengas cuenta Prime o no, puedes recibirlo en cuestión de días (o incluso en menos de 24 horas), con todas las garantías habituales del gigante del e-commerce.