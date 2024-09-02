La rasqueta de Amazon con la que limpiar la vitrocerámica nunca fue tan fácil

Limpiar la cocina es una de las tareas del hogar que más nos cuesta. Por eso, tener las herramientas adecuadas puede hacernos la tarea más fácil. Con esta rasqueta olvídate de las manchas de la vitrocerámica que hasta ahora eran imposibles de quitar.

Tener nuestro hogar limpio es una de las cosas que más agradecemos al llegar a casa de nuestras vacaciones de verano fuera de España. Y es que antes de irnos, la dejamos impoluta para sentir esa agradable sensación de limpieza cuando volvemos. Y aunque limpiar en profundidad no es una de nuestras tareas favoritas, cuando está hecho siempre se agradece.

Desde limpiar las ventanas de toda la casa y pasar el polvo, hasta barrer y fregar todo el suelo para que cuando lleguemos de nuestras merecidas vacaciones, tengamos la casa como nos gusta encontrarla: ordenada y limpia. Y aunque todas las estancias de la casa se nos resisten en alguna ocasión, la cocina y algunos de sus electrodomésticos se llevan la palma.

Hablamos, como cabe esperar, de la vitrocerámica: el pequeño electrodoméstico que protagoniza la mayoría de las cocinas y en el que preparamos, prácticamente, todas las recetas. Por eso, es fundamental saber limpiar adecuadamente su superficie y mantenerla en estado óptimo; para empezar, usando solo productos recomendados para dicho uso. Para seguir, extendiéndolos y frotándolos con las herramientas adecuadas y pensadas para ello, como una rasqueta con mango para eliminar con facilidad y sin rayar la vitrocerámica cualquier resto visible o imperceptible.

La rasqueta, de Miax. Amazon

A diferencia de otros productos del mercado, esta rasqueta incluye un mango ergonómico que proporciona un manejo antideslizante y permite la limpieza sin arañazos. Un modelo que además de ser el ideal para eliminar la suciedad de las vitrocerámicas, también es compatible con vidrio, baldosas, mosaicos o encimeras de piedra. Además, para garantizar su seguridad, la cuchilla de acero inoxidable se puede almacenar de forma segura en el cuerpo del raspador después de que se haya realizado el trabajo, para que no esté por los cajones suponiendo un riesgo para quien mete la mano.

Cabe destacar que, con la compra de esta rasqueta, se incluyen cuatro cuchillas de calidad para que podamos estrenar el gadget desde el mismo momento que lo recibimos y, además, tengamos la garantía de hacerlo durante el máximo tiempo posible (¡antes de comprar más recambios!).

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