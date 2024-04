Si estás familiarizado con el mundo del cleantok (los aficionados a los trucos de limpieza de TikTok), seguramente estás al tanto de los últimos productos innovadores para dejar reluciente cada rincón de tu hogar. Pero, incluso si no formas parte de ese grupo, desde 20deCompras hemos descubierto una pasta milagrosa que está ganando popularidad en TikTok por su capacidad para eliminar la grasa y el óxido de tus sartenes. Si no eres muy activo en las redes sociales, pero te gusta experimentar con trucos caseros de limpieza, es probable que conozcas la técnica del bicarbonato de sodio y vinagre para deshacerte de la grasa en cualquier superficie.

Pues bien, esta pasta limpiadora es todavía más eficaz que el bicarbonato con vinagre para eliminar la grasa (¡o, incluso, el óxido!). Solo tendremos que untar una pequeña cantidad de esta pasta rosa en un estropajo (los de Scrub Daddy son muy apropiados) y frotar por la superficie que queremos limpiar... ¡voilá, limpia en segundos! Parece magia.

Además de los videos tutoriales en TikTok muchos usuarios de Amazon ya han probado The Pink Stuff y otorgado cinco estrellas por su relación calidad-precio. Solo hay que ver los comentarios como el de Óscar Hernández del pasado 9 de abril: "Me dejó la parte trasera de las sartenes como nuevas, quite óxido de la plaqueta del baño y de la terraza del patio. ¡Limpié el cristal de la chimenea sin tener que frotar! ¡Y el fregadero quedó como nuevo!"

Esta pasta limpiadora a la venta en Amazon es milagrosa. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: The Pink Stuff Descripción: Pasta milagrosa para limpiar The Pink Stuff Marca: S&R Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.57 Imagen:

La pasta limpiadora The Pink Stuff es eficaz en multitud de superficies probadas como el vidrio, la tela, el plástico, la cerámica, piedra o, incluso, madera. Si te ha gustado la idea, es posible que te interese este kit que incluye también utensilios para limpiar además de la pasta rosa milagrosa. Este pack incluye cuatro cabezales diferentes para distintos rincones de tu casa. Un cepillo mediano, otro grande y otro más sólido para esquinas y huecos estrechos.

Este set incluye una herramienta de limpieza con 4 cabezales diferentes y 2 cubos de pasta rosa. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Set The Pink Stuff Descripción: Este set incluye una herramienta de limpieza con 4 cabezales diferentes y 2 cubos de pasta rosa. Marca: S&R Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.95 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.