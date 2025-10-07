Cuando pienso en hogar inteligente, pienso en esto: un radiador que enciendo desde el autobús

La 'smart home' puede sonar como algo etéreo, pero es muy palpable cuando tienes electrodomésticos que puedes controlar estés donde estés.

Ya llega esa época del año en la que el frío empieza a apretar y el simple hecho de volver a casa se convierte en una carrera contra el termómetro. Entras por la puerta y te recibe una bofetada de aire helado, y aunque enciendas la calefacción, sabes que tardará un buen rato en caldear el ambiente.

Es en esos momentos cuando te das cuenta de que el hogar inteligente no es un lujo futurista, sino una necesidad real. La posibilidad de programar o activar el calefactor a distancia, para que la casa te reciba con un abrazo cálido, es una de esas pequeñas alegrías que te cambian el día.

Ahora, dutante la Fiesta de Oferas Prime, puedes conseguirlo sin gastar una fortuna. Hay un radiador inteligente por menos de 100 euros que tiene control remoto, programación y es, precisamente, en lo que pienso cuando pienso en 'smart home': el Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection.

Radiador inteligente y programable de 2000W Este convector con WiFi es ideal si siempre quieres tener tu casa a la temperatura ideal cuando llegues. Comprar en Amazon



Es de una marca bien conocida ya en España, de origen valenciano y que vende prácticamente de todo, desde freidoras de aire hasta patinetes, pasando incluso por motos.

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Programación y compatibilidad con Alexa y Google Home

Este no es el típico radiador de aceite, pesado y anticuado. Es un convector de cristal, una tecnología que calienta el aire de forma mucho más rápida y eficiente. Su principal ventaja es que no necesitas tenerlo encendido todo el día. Gracias a su conectividad WiFi, puedes controlarlo desde cualquier lugar a través de una aplicación en tu móvil.

¿Sales del trabajo? Lo enciendes desde la oficina y, cuando llegues a casa, el salón estará a la temperatura perfecta. ¿Te has ido de fin de semana y no recuerdas si lo apagaste? Lo compruebas y lo apagas desde el móvil, ahorrando en la factura de la luz y ganando en tranquilidad.

La programación es otra de sus grandes bazas. Desde la aplicación, puedes establecer horarios para que se encienda y se apague automáticamente. Por ejemplo, puedes programarlo para que caliente el baño media hora antes de que te levantes, o para que se encienda en el salón justo antes de que lleguen los niños del colegio.

Es una forma de tener siempre la casa a la temperatura ideal sin tener que estar pendiente de encender y apagar el aparato manualmente. Y si eres fan de los asistentes de voz, estás de enhorabuena: es compatible con Alexa y Google Assistant, así que puedes controlarlo con un simple comando de voz sin levantarte del sofá.

Con 2000 W de potencia, este radiador es capaz de calentar rápidamente estancias de hasta 20 metros cuadrados. Incluye un termostato regulable que, una vez alcanza la temperatura que le has marcado, se apaga para no gastar energía de más, y se vuelve a encender solo cuando la temperatura baja.

El radiador cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento y un dispositivo de seguridad antivuelco, que lo apaga automáticamente si se cae. Esto es especialmente importante en hogares con niños o mascotas. Además, al ser un panel de cristal, no quema al tacto como otros sistemas de calefacción, lo que añade un plus de seguridad.