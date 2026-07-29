Que la pantalla no agote tu vista: estas gafas bloquean la luz azul y son imprescindibles para trabajar o jugar

Tanto si trabajas muchas horas frente a una pantalla como si simplemente estás frente al PC durante horas y horas por puro ocio, estas gafas son top.

¿Alguna vez te has acostado agotado, pero tu cerebro parece estar en una fiesta electrónica? Pasa más a menudo de lo que nos gustaría admitir. Pasamos horas frente a pantallas de todo tipo, y claro, luego pasa factura. Pues bien, unas buenas gafas que bloqueen la luz azul de la marca Bloomoak pueden ser la salvación para esos ojos cansados y esa mente hiperactiva que no quiere apagarse por las noches.

Imagina la escena típica de cada noche. Estás en la cama, decides mirar el móvil 1 minuto para revisar correos o redes sociales, y de repente ha pasado 1 hora. Esa luz que emiten nuestros aparatos manda una señal muy clara al cerebro haciéndole creer que todavía es de día. Por eso, el cuerpo frena en seco la producción de melatonina, que es básicamente la sustancia encargada de decirnos que ya va siendo hora de dormir.

Por suerte, ponerle freno a este problema es bastante asequible hoy en día. Estas gafas Bloomoak se pueden encontrar ahora mismo en Amazon por menos de 27 euros, y además cuentan con envío Prime gratis para que te lleguen a casa en un abrir y cerrar de ojos. Es una cantidad muy razonable si tenemos en cuenta lo que cuesta actualmente conciliar el sueño en condiciones.

Lo que hace especial a este modelo es su gran capacidad para bloquear el 99% de la luz azul, e incluso también la luz verde y violeta que cae por debajo de los 550 nm. Son precisamente esas longitudes de onda las que más fastidian nuestro reloj biológico a diario. Al usar estas lentes con ese tono rojizo tan característico, le estamos dando un respiro enorme a nuestra vista antes de ir a dormir.

Unas gafas que te ayudan a dormir

El truco para aprovecharlas al máximo está en ponérselas 1 o 2 horas antes de meterse en la cama. Vas a notar un efecto casi inmediato de relajación, como si alguien bajara de golpe la intensidad de las luces de tu propia cabeza. De esta forma, te ahorras ese mal trago de estar dando vueltas entre las sábanas mirando al techo y esperando a que venga el sueño por arte de magia.

Esta clase de accesorios resulta especialmente útil para quienes tienen horarios un poco locos. Si trabajas a turnos o viajas a menudo y sufres de desfase horario, estas gafas te ayudan a sincronizar tu ciclo de vigilia y descanso. Básicamente, le enseñan a tu cuerpo cuándo toca desconectar de todo, estés donde estés y sea la hora que sea.

Quizás pienses que ver a través de unas lentes rojas puede ser incómodo o que te va a dejar medio a oscuras... pero nada de eso. Cuentan con un recubrimiento doble que logra una transmisión de luz superior y reduce los reflejos molestos. Esto permite seguir leyendo o viendo la televisión con bastante nitidez, superando a otros modelos más convencionales que sí oscurecen demasiado la visión.

Es cierto que el diseño con cristales tintados de rojo (hay varios colores para elegir) puede parecer un poco llamativo al principio si convives con más gente en casa. Sin embargo, ese toque estético tan particular (y casi de ciencia ficción) es justo lo que permite filtrar las luces perjudiciales de manera tan efectiva. Al final de la jornada, lo importante es priorizar nuestro descanso y levantarnos al día siguiente con las pilas cargadas a tope.

Dormir bien no debería ser un lujo al alcance de pocos, sino una necesidad básica que todos deberíamos tener cubierta. Apoyarse en herramientas tan sencillas como esta nos facilita enormemente la rutina nocturna y nos ayuda a despertar con una energía totalmente diferente. A veces, un pequeño cambio en nuestros hábitos antes de acostarnos marca una diferencia enorme en nuestra calidad de vida.