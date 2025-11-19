¿A qué hora empieza el Black Friday 2025 de Amazon? Todo lo que necesitas saber sobre su Viernes Negro

El gigante del comercio 'online' empieza ya su semana 'black' con descuentos en todo su catálogo.

No queda nada para que el gigante del comercio online se sume, por fin, al Black Friday. Aunque la fecha oficial de esta celebración es el 28 de noviembre, son muchos los comercios que desde principios de mes han activado ofertas. Pero quedaba uno de los más esperados: Amazon que, por fin, iniciará su campaña el 20 de noviembre.

Será a partir de entonces cuando encontremos rebajas muy tentadoras en todas sus secciones. De hecho, Amazon ha anunciado más de un millón de ofertas en todas sus categorías. Pero, ¿cuándo será el pistoletazo de salida? A las 0.00 del 20 de noviembre, el gigante del comercio online dará por inaugurado su Black Friday 2025.

Así, Amazon celebra su Semana del Black Friday, ampliando durante varias jornadas los descuentos para animar a los usuarios a comprar y ahorrar en la cuenta final. Esta campaña finalizará el 1 de diciembre a las 23.59, justo para cubrir la jornada del Cyber Monday, que se celebra ese mismo día.

Durante todos estos días, podremos encontrar descuentos en tecnología, juguetes, hogar, básicos del día a día y belleza, entre muchos otros. También en marcas tan reconocidas como Dodot, GHD, Levi's, Create, Samsung y mucho más.

Además, Amazon ha ampliado el plazo de devolución en la mayoría de sus productos hasta el 6 de febrero de 2026, para cubrir los regalos navideños.

Hazte Prime para recibir tus compras en tiempo récord

A diferencia del Prime Day, en esta campaña promocional no hace falta ser miembro Prime para acceder a los descuentos del Black Friday. Sin embargo, merece la pena serlo por la rapidez (y gratuidad en la mayoría de los casos), de los envíos.

Pertenecer a este club de Amazon tiene un precio de 4,99 euros al mes (o 49,90 al año), pero dispones de un periodo de prueba gratuito de un mes para probar sus servicios. Por ello, si nunca lo has probado, puedes aprovechar la campaña de Black Friday para hacerlo. Normalmente los envíos pueden recibirse al día siguiente, aunque en la época del año en la que estamos pueden demorarse debido a la demanda.