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Si piensas que Swarovski es sinónimo de caro, no es así: esta elegante pulsera cuesta menos de 100 euros

Swarovski Hyperbola Colección Pulsera
Swarovski Hyperbola Colección PulseraSwarovski / Perplexity AI
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Eduardo Álvarez
Hay varios productos de Swarovski a precios de derribo en este Amazon Prime Day.
​Estas son nuestras joyas favoritas de la nueva colección de Singularu.

Hablar de Swarovski es hablar de lujo o al menos lo ha sido durante generaciones. Pero lo cierto es que, en los últimos años, la marca ha sabido acercarse a un público mucho más amplio, lanzando colecciones como la Hyperbola que mantienen ese toque premium pero a precios mucho más asequibles

Un buen ejemplo de esto lo tenemos ahora mismo, con la Swarovski Infinity de la Colección Hyperbola, una de esas joyas equilibran elegancia, versatilidad y ese punto de modernidad que tanto se busca hoy en día. No es la única pieza de Swarovski que Amazon ha rebajado de forma temporal, pero sí es la que normalmente se cuela entre las más vendidas.

Swarovski Hyperbola Colección Pulsera

Pulsera Swarovski Infinity

  • Esta pulsera con baño de rodio y de color blanco es elegante, minimalista y ante todo muy asequible.

Son solo 63 euros, una auténtica ganga si tenemos en cuenta el diseño, los materiales y la marca.

La gracia de esta pulsera es que no está pensada solo para eventos especiales o para dejarla guardada en el joyero esperando la ocasión perfecta. Todo lo contrario: es una pieza que puedes combinar prácticamente con cualquier outfit y en casi cualquier momento. 

Una pulsera muy versátil

Imagina que tienes una comida formal, una reunión importante o incluso una cita romántica: la Infinity Hyperbola suma puntos sin robar protagonismo, aportando un brillo sutil gracias a sus cristales y a ese baño de rodio que le da un acabado pulido y sofisticado. 

Pero lo mejor es que también encaja con looks más relajados. Unos vaqueros, una camisa blanca y esta pulsera en la muñeca, y ya tienes el toque justo para destacar sin ir sobrecargada. Incluso para el día a día en la oficina o para salir a hacer recados.

La clave de su versatilidad está en el diseño: el motivo central mezcla el símbolo del infinito con un pequeño corazón, unidos en una pieza que representa la unión eterna y el amor sin límites. No es casualidad que muchas la elijan como regalo para alguien especial, ya sea una pareja, una madre, una hermana o una amiga. Es ese tipo de joya que transmite mensaje y sentimiento, pero sin caer en lo cursi. El brillo de los cristales y la circonita blanca aporta ese destello que se nota, pero no resulta excesivo, perfecto para quienes buscan algo elegante pero discreto.

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La Infinity Hyperbola también es práctica. El baño de rodio protege la pulsera del desgaste diario y ayuda a mantener el brillo intacto durante mucho tiempo, siempre que se sigan los cuidados básicos que recomienda Swarovski: evitar el contacto con agua, perfumes o cremas, y guardarla en su estuche o en una bolsita suave para evitar arañazos. Es una joya pensada para durar y para acompañar en muchos momentos, no solo para lucirla en ocasiones contadas.

En cuanto a la presentación, viene en la clásica caja azul de Swarovski, con certificado de autenticidad y garantía de dos años, lo que la convierte también en una opción de regalo muy acertada. No es raro que quienes la reciben la lleven puesta desde el primer día y la conviertan en una de sus piezas favoritas. Y si eres de las que les gusta personalizar su estilo, la colección Hyperbola ofrece otras joyas a juego, como por ejemplo pendientes, colgantes, anillos.

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