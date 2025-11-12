Promete convertirse en 'best seller': este radiador de cristal es barato, elegante y práctico

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Este invierno conviene estar preparado, y este radiador eléctrico será tu compañero perfecto durante los días más fríos en casa.

El radiador Origial CRYSTALWAVE es la solución perfecta para mantener tu hogar a una temperatura ideal durante el invierno con la máxima comodidad. Este dispositivo combina un diseño elegante de panel de cristal con tecnología inteligente para un control total y eficiente.

Su principal atractivo es la conectividad WiFi, que te permite controlar el calefactor completamente desde una aplicación en tu smartphone. Podrás aclimatar cualquier habitación antes de llegar a casa o ajustar la temperatura sin levantarte del sofá, integrándose perfectamente con la rutina diaria.

La gran noticia es que puedes hacerte con este radiador inteligente en PcComponentes por un precio excelente de menos de 85 euros. Es una oportunidad fantástica para obtener un sistema de calefacción moderno y de gran potencia por una inversión muy asequible.

El CRYSTALWAVE cuenta con una gran potencia de 2000 W, lo que le permite alcanzar una temperatura máxima de 50 °C. Su elemento calefactor de aluminio distribuye el calor de manera eficiente, haciéndolo adecuado para calentar habitaciones de hasta 20 m² con facilidad.

Tres modos de calor y temporizador

La inteligencia del radiador se extiende a sus 3 modos de funcionamiento ajustables: Confort, ECO y Anti-frost. Esto te permite personalizar el uso, ya sea para calentar rápidamente, mantener una temperatura constante o proteger la estancia contra el frío extremo.

El modo Confort calienta la habitación hasta la temperatura seleccionada (predeterminada de 35 °C), mientras que el modo ECO ayuda a ahorrar energía. El modo Anti-frost, por su parte, mantiene una temperatura mínima segura de 5 °C, ideal para habitaciones poco utilizadas.

Para una rutina establecida, el radiador incluye un práctico temporizador diario y semanal que te permite programar su activación y desactivación. Es perfecto para calentar tu cuarto antes de acostarte o para tener un despertar cálido sin necesidad de intervención manual.

En cuanto a seguridad y versatilidad, el radiador está dotado de un mecanismo que lo protege en caso de caída o sobrecalentamiento. Además, su clasificación de protección IP24 lo hace adecuado incluso para su uso en entornos húmedos como el baño.

La instalación es sencilla, ya que puedes usarlo en cualquier sitio gracias a sus patas o anclarlo a la pared, ocupando el mínimo espacio. Los accesorios de anclaje vienen incluidos en la caja para que elijas la opción que mejor se adapte a tu hogar.

FAQ

1. ¿Cómo se controla el radiador Origial CRYSTALWAVE? Se controla a distancia a través de una APP en el smartphone gracias a su conectividad WiFi, además de ser compatible con asistentes virtuales como Alexa y Google Home.

2. ¿Para qué tamaño de habitación es adecuado este radiador y cuál es su potencia? Tiene una potencia de 2000 W y es adecuado para calentar habitaciones de hasta 20 m² con eficacia.

3. ¿Qué modos de funcionamiento ofrece el radiador? Ofrece tres modos: Confort (calentamiento rápido), ECO (mantenimiento de temperatura con ahorro de energía) y Anti-frost (temperatura mínima de 5 °C).

4. ¿El radiador incluye funciones de seguridad o protección? Sí, está dotado de protección contra sobrecalentamiento y un mecanismo de seguridad en caso de caída. También tiene certificación IP24 para entornos húmedos.

5. ¿Se puede instalar de diferentes maneras? Sí, ofrece instalación dual: se puede usar con sus patas o anclarse a la pared con los accesorios incluidos, si se quiere ahorrar espacio.