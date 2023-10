Tras una jornada en la que no hemos parado de ver buenos descuentos, Amazon todavía tiene muchas promociones que ofrecernos. Así, aunque está a punto de concluir la primera jornada de este Prime Day de octubre, todavía quedan por delante algo más de 24 horas para que finalice el evento Fiesta de Ofertas Prime. Eso sí, esta campaña es exclusiva para miembros Prime, el club premium del gigante del comercio online que ofrece ventajas como envíos gratuitos en la mayoría de sus productos o acceso a servicios como Prime Video.

Así, ya podemos establecer cuáles han sido algunos de los best seller de la jornada que, como cabía esperar, son de lo más variados. Triunfan los productos para el hogar, pero también algunos caprichos tecnológicos como la PlayStation5, rebajada 120 euros; o una freidora de aire por poco más de 100 euros. Muchos de ellos todavía están en oferta, eso sí, por tiempo limitado, por lo que recopilamos algunos de los top ventas y mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime para que no pase desapercibido ni un solo descuento.

Las mejores ofertas del Prime Day de Amazon

El Fire TV Stick, por menos de 24,63 euros. Gracias al descuento del 45%, este dispositivo con más de 50.000 valoraciones es uno de los top ventas de la jornada.

Amazon Fire Stick TV Amazon.es

Datos estructurados producto Nombre: Fire TV Stick Descripción: Mando inteligente que convierte nuestro televisor en ‘smart’ para poder acceder a todas las funcionalidades que esto permite. Incluye controles de televisión y se puede controlar por voz mediante Alexa. Marca: Amazon Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.63 Imagen:

Las gafas de sol Hawkers, por menos de 17 euros. Este complemento básico tiene un descuento del 52% en Amazon en el modelo negro.

Aunque el negro es el modelo más clásico, hay otros colores para elegir, Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Gafas de sol Descripción: Gafas de montura cuadrada con lente oscura con reducción de brillos y con gran equilibrio entre claridad y protección. La caja incluye funda de microfibra, caja y set de pegatinas decorativas. Marca: Hawkers Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.77 Imagen:

La freidora sin aceite de Cosori, por poco más de 100 euros. Es el momento de añadir este pequeño electrodoméstico a nuestra cocina gracias al 22% de descuento con el que te llevas una opción de 5,5 litros.

Cosori, freidora sin aceite Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Freidora sin aceite Descripción: Freidora de aire caliente con 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador y 1700W de potencia. Es de color negro. Marca: Cosori Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.77

Imagen:

Las toallitas Aqua Pure, de Dodot, al 30% de descuento. Gracias a esta Fiesta de Ofertas Prime, las familias pueden ahorrar casi 15 euros en la compra de este básico. 864 unidades salen a 35 euros.

Aseguran un limpieza delicada e hidratante. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Toallitas Aquapure Descripción: Dodot Toallitas Pure Aqua para Bebé, 99% agua, 100% fibras de origen vegetal. 864 toallitas repartidas en 18 paquetes. Marca: Dodot Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.29 Imagen:

La Play Station 5 con el EA Sports FC 24, 120 euros más barata. Gracias al 20% de descuento, una de las videoconsolas más deseadas pasa de costar 619 euros a 499.

La PlayStation 5 es una de las videoconsolas más deseadas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: PlayStation 5 Descripción: Videoconsola PlayStation 5 con el videojuego EA Sports FC 24 incluido. Mando con retroalimentación háptica Dualsense, envolvente audio 3D y buena velocidad de vídeo Marca: Sony Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 499 Imagen:

Papel higiénico Scottex, al 36% de descuento. Esta propuesta de 96 rollos con más de 10.000 valoraciones en Amazon cuesta hoy 27 euros en vez de los 42,39 habituales.

Este 'pack' cuenta con 96 rollos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Papel higiénico Descripción: Papel higiénico Scottex Original, con dos suaves capas, se renueva para ofrecer la mejor sensación de cuidado completo. La nueva textura OndaSuave proporciona el equilibrio perfecto entre higiene, suavidad y resistencia. Marca: Scottex Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.99 Imagen:

El Echo Pop, por menos de 20 euros. Una de las últimas incorporaciones al catálogo de dispositivos Amazon está hoy rebajada un 64%.

Este es el nuevo altavoz de la familia Alexa. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Echo Pop Descripción: Altavoz inteligente con conexión ‘bluetooth’ con un sonido potente y envolvente. Diseño compacto disponible en cuatro colores. Permite acceder a las funcionalidades de Alexa. Marca: Amazon Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.92 Imagen:

Pastillas Finish Powerball All in 1, por 17 euros. Un top ventas de cada jornada de descuentos cuyo pack de 110 unidades podemos conseguir al 27% de descuento.

Este 'pack' es uno de los favoritos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pastillas de lavavajillas Descripción: Pack de 110 pastillas para el lavavajillas con poder antigrasas y quitamanchas aunque estén muy incrustadas. Funciona en aguas duras. Marca: Finish Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.49 Imagen:

El corrector de Maybelline, por 6,45 euros. Este básico de cualquier neceser está rebajado un 28% en la Fiesta de Ofertas Prime.

Borrador Corrector de Ojeras de Maybelline. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Corrector de ojeras Descripción: Corrector de ojeras, bolsas e imperfecciones enriquecido con bayas de Goji y Haloxyl. Disponible en 12 tonalidades para adaptarse a los distintos tonos de piel. Marca: Maybelline Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 6.45 Imagen:

Televisor Samsung Crystal, al 36%. Casi 200 euros de ahorro se pueden conseguir al apostar por este televisor de 50 pulgadas, con calidad HDR 10+ y procesador 4K.

Este televisor tiene calidad HDR 10+. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Televisor Crystal Descripción: Televisor inteligente de 50 pulgadas con procesador 4K, HDR 10+, función de control remoto y compatible con los asistentes de voz más populares. Marca: Samsung Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 349 Imagen:

Así puedes acceder a la Fiesta de Ofertas Prime

Para poder disfrutar de estos descuentos, hay que pertenecer a Prime, el club premium de Amazon que ofrece ventajas a sus usuarios a diario. Entre las ventajas de este club encontramos los envíos gratuitos en casi todos los productos o el acceso a servicios como Prime Video. Además, si todavía no has probado las bondades de esta opción, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis en su servicio Prime, pudiendo no continuar en el club una vez finalizado este periodo. Por ello, la Fiesta de Ofertas Prime puede ser un buen momento para aprovechar el mes de prueba gratuito.

