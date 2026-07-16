El postre perfecto a un solo toque: la heladera táctil de Cecotec que tiene hasta 9 programas

Tener una máquina de helados caseros en casa es el sueño de muchas personas en verano, y ésta no solo hace helados, sino también bebidas.

Preparar helados caseros a tu gusto es uno de esos placeres que terminan cambiando por completo las tardes de verano en casa. La heladera Gelatec 1800 Touch de Cecotec se presenta como una opción bastante interesante para quienes buscan experimentar con sabores distintos y texturas muy suaves sin tener que salir a buscar postres ya hechos.

Este electrodoméstico apuesta por un panel frontal táctil que hace que todo el proceso sea bastante intuitivo. Es de agradecer que no haya que perder demasiado tiempo descifrando manuales complejos, ya que la pantalla digital organiza las opciones de una manera clara y directa para que cualquier usuario pueda empezar a crear sus recetas favoritas.

Si te apetece hacerte con ella, puedes encontrar la Gelatec 1800 Touch en la web oficial de Cecotec por menos de 200 euros. Es una cifra que posiciona este aparato como un capricho asequible si valoras tener el control absoluto sobre los ingredientes que consumes, evitando así los procesados que solemos encontrar en los supermercados.

La tecnología que integra, bautizada como CreamOn, trabaja precisamente en la textura final del helado. Junto con la función Re-spin, el equipo se asegura de que el resultado sea siempre suave, aireando la mezcla para conseguir ese acabado profesional que a veces es difícil de lograr si usamos métodos más tradicionales o manuales.

Helados suaves, con tropezones y hasta bebidas

Resulta curioso cómo gestiona las cantidades gracias a sus tres tarrinas, cada una con capacidad de 450 ml, sumando un total de 1,35 L. Esto da bastante juego para preparar raciones individuales o combinar distintos sabores para toda la familia, permitiendo además que la limpieza posterior sea algo ágil al poder meter las piezas en el lavavajillas.

Para quienes disfrutan con los detalles, el programa Mix-in permite añadir tropezones como trozos de galleta, frutos secos o chocolate de forma homogénea. Al final, no solo se trata de hacer un helado base, sino de personalizarlo hasta el último ingrediente, logrando que cada tarrina tenga un toque personal y único.

También llama la atención su sistema de control por zonas, que ayuda a procesar solamente la parte necesaria de la mezcla. Esto evita el desperdicio innecesario y permite ajustar la potencia dependiendo de si queremos llenar todo el recipiente o simplemente preparar una pequeña porción para disfrutar en un momento dado.

Con nueve modos automáticos ya configurados, el proceso se adapta automáticamente a lo que estemos buscando en cada ocasión. Desde texturas más firmes hasta sorbetes, el equipo se encarga de optimizar los tiempos y los movimientos para que nosotros solo tengamos que preocuparnos por elegir qué ingredientes combinaremos hoy.

Contar con un equipo así en la encimera abre un abanico de posibilidades gastronómicas bastante amplio. Es una herramienta diseñada para disfrutar del proceso creativo haciendo helados en tu cocina, garantizando que el resultado final sea consistente y que la parte técnica no sea un obstáculo para saborear un postre recién hecho.