La podóloga Paola Sanz recomienda estas zapatillas: "Son las que uso yo"

La podóloga Paola Sánchez suele recomendar zapatillas para distintos tipos de usuario, pero estas son las que confiesa usar ella.

Las Asics GT-2000 llevan años siendo una de las favoritas para quien busca comodidad y calidad en calzado para caminar o pasar largas jornadas de pie. Lo mejor de todo es que es algo establecido incluso entre los profesionales de esto, con expertas como la reconocida podóloga Paola Sanz también las recomiendan, como se puede ver en un vídeo que está arrasando en TikTok, donde destaca sus virtudes como uno de los modelos más aconsejados para cuidar la salud de los pies sin renunciar a un diseño atractivo.

Estas zapatillas son esas que, a simple vista, combinan un look moderno y versátil. La estructura de la GT-2000 está pensada para ofrecer soporte y amortiguación de larga duración, pero sin que pierdas movilidad ni ligereza. Están diseñadas no solo para corredores, sino para cualquier persona que pase mucho tiempo de pie o que busque un calzado fiable para caminar kilómetros sin que los pies terminen resentidos.

Asics GT-2000 Estas zapatillas son perfectas para pronadores y con soporte para amortiguar la pisada. Comprar en Amazon



Las recomendaciones de esta profesional son bien conocidas en TikTok, ya que habitualmente sube a esta red social consejos para prevenir lesiones y también recomendaciones de zapatillas para distintos usos.

Estas Asics son una de las muchas que ha recomendado, con la diferencia de que en este caso admite que son las que ella usa personalmente.

Un elemento clave es la tecnología FlyteFoam, que se encarga de absorber impactos y devolver energía a cada paso, algo que se nota cuando llevas un par de horas caminando. Esa amortiguación no deja que tus articulaciones sufran, ayudando a prevenir dolores en rodillas, caderas o lumbares. La suela incorpora también la tecnología AHAR, que es un compuesto de goma especialmente duro para maximizar la durabilidad sin sacrificar agarre. Esto hace que puedas usarlas prácticamente en cualquier terreno urbano, desde asfalto y suelos pulidos hasta calles con adoquines sin miedo a resbalones.

El soporte no se queda en la suela: la media suela y el sistema de soporte dinámico están diseñados para corregir la pisada en casos de pronación, evitando que el pie ruede demasiado hacia dentro y causando molestias. Para quienes tienen esta necesidad, las GT-2000 son una de las primeras opciones recomendadas por profesionales de la salud. El acolchado interno, con espuma suave alrededor del talón y la lengüeta, protege la zona sensible y evita rozaduras.

La zona superior, fabricada con tejido transpirable, ayuda a que el pie respire incluso en días calurosos o durante sesiones de caminatas largas. La ventilación reduce la humedad y evita la sensación pegajosa que tantos odian. Además, su diseño es variado, ya que está a la venta en más de una docena de colores distintos.

No podemos olvidarnos del peso: pese a todos estos elementos técnicos, las Asics GT-2000 mantienen un peso contenido, lo que se traduce en que ni te agobian ni hacen que tus pies se cansen antes. Son cómodas desde el primer minuto, sin necesidad de largos periodos de adaptación.