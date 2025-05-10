Hay una plataforma de series y películas que sigue siendo barata: cuesta 4,99 euros al mes y tiene buen catálogo

Prácticamente todas las plataformas han subido sus precios en los últimos meses, pero hay una que resiste y tiene un buen catálogo.

Si estás suscrito a alguna plataforma –o a cualquier servicio de suscripción, en general– seguro que has notado no uno, sino varios incrementos de precio en los últimos años, sobre todo en el sector del streaming, que ha pisado el acelerador subiendo prácticamente todos sus planes.

Como alternativa, se ofrecen los planes con anuncios, aunque esos también han ido subiendo. En este contexto hay una plataforma que se ha desmarcado y que hoy por hoy tiene precios de los más bajos. Es SkyShowtime, y su plan básico con anuncios sale por solo 4,99 euros al mes.

SkyShowtime desde 4,99 euros al mes Esta plataforma con cientos de series y películas cuenta con uno de los precios más atractivos del sector.

Eso si lo pagas mes a mes, y es que tienes la opción de darte de alta en el plan anual. Pagas de una sola vez 39,99 euros, y eso equivale a un precio de apenas 3,34 euros si mensualizamos el coste anual, así que no está nada mal.

Obviamente este plan tiene sus limitaciones, no solo porque tiene anuncios, sino porque también cuenta con resolución Full HD, no 4K, y solo permite la reproducción en un dispositivo, mientras que planes más completos –y también más caros– son algo más versátiles en este sentido.

Todo depende de si quieres comprometerte al pago de un año por adelantado o prefieres ir pagando mes a mes, por si un mes quisieras saltarte la suscripción, una dinámica que con estos incrementos de precio se ha hecho cada vez más frecuente y habitual.

Varias de las series más populares del momento

A pesar de su precio, SkyShowtime es una plataforma que cuenta con un gran grupo detrás, y eso le da músculo en el apartado de estrenos, sobre todo con varias series exclusivas que son tremendamente populares.

Ocurre por ejemplo con 'Yellowstone', que es ya toda una franquicia con secuelas y precuelas, pero no solo; también están las series de Dexter, o una como 'Chacal', de éxito rotundo.

Está claro que si no quieres ver una serie concreta y solo buscas una plataforma de streaming para engancharte a alguna, es buena opción, es asequible y además tiene aplicaciones para todas las plataformas y sistemas, también para los Fire TV Stick.