10 sagas de dibujos animados perfectas para ver con tus hijos y dónde puedes verlas

En los recuerdos de todo espectador, hay un lugar reservado para aquel día remoto en el que, por primera vez, fue al cine a ver una película de animación. En España es una afición tan habitual como 'disfrutona', y más si se puede disfrutar de esta actividad en compañía de los tuyos.

La imagen de uno mismo frente a la gran y colorida pantalla, repantigado en la todavía gigantesca butaca, sobrevive al título de la propia película o a su argumento. Queda, en su lugar, la certeza de quien nos acompañó al cine (un padre, una madre, un solícito abuelo que tal vez ya no estén o sean otros) y que uno, entonces y durante unas horas, fue feliz.

Rara es la película de animación que no nace con vocación de franquicia o que no descarta, de plano, esta posibilidad. Sin embargo, no son tantas las que dan paso a una saga y, menos aún, las que logran transformar el mero hecho de acudir a su estreno en una tradición para los pequeños (y no tan pequeños) cinéfilos. Repasemos algunas de las más icónicas.

1.'Doramon' (1980)

La serie del gato cósmico azul comenzó a emitirse en 1979, y estaba basada en un manga que, a su vez, empezó a publicarse en 1969. La del 79 ni siquiera fue la primera adaptación de Doraemon: seis años antes, Nippon TV Dōga llevó a Nobita y a sus amigos a la pequeña pantalla, pero la disolución de estos estudios pondría en suspenso sus aventuras hasta 1979.

En total, son más de mil episodios los emitidos sobre el robot felino: el éxito inmediato del anime propició su salto a salas con más treinta películas hasta la fecha, estrenándose la primera de ellas en 1980. Algunas, como Doraemon y los siete magos (2007) están disponibles en HBO Max, mientras que otras, como Stand by Me Doraemon (2014), lo están en Netflix.

2. 'Las tortugas ninja' (1990)

Eran amigas, comían pizza y vivían juntas en Nueva York. Podría ser el argumento de Friends, salvo que es el de Las tortugas ninjas, la popular serie basada en los cómics de Eastman y Laird, que empezó a televisarse en 1987. Tres años más tarde, dio el salto a la gran pantalla por medio de una película que se llamó, simplemente, Tortugas ninjas.

A esta, le sucedieron otras, siendo las últimas Ninja Turtles: Fuera de las sombras (2016), disponible SkyShowtime y Movistar; y El ascenso de las Tortugas Ninja: La película (2022), en Netflix. A lo largo de este año, se espera el estreno de Ninja Turtles: Caos mutante.

3. 'Toy Story' (1995)

Cuando el mundo conoció a Buzz Lightyear y a Woody, repitió hasta la extenuación que tenían “una serpiente en la bota” y entonó que “Hay un amigo en mí”, pocos habrían pensado que Pixar, que acababa de doblarle el brazo a Disney y lo haría varias veces en los años siguientes, llegaría a 2023 con datos catastróficos de audiencia y el fantasma de la desaparición no del todo descartado en el horizonte.

Toy Story dio origen a cuatro películas más: una pendiente de estreno, y las dos anteriores, producidas ya bajo el paraguas de Disney, además de Lightyear, sobre el personaje del astronauta. Todas pueden verse en Disney Plus.

4. 'Pokémon' (1998)

Si nacías en los noventa, estabas sentenciado de por vida a tener un Pokémon favorito. La culpa de esto la tenía la serie de Ash y Pikachu, que empezó a emitirse en 1997, aunque a España llegó un año más tarde y de la mano de Pokémon: La película (1998), disponible en Apple TV.

El desembarco de las excéntricas criaturas japonesas en la gran pantalla se plasmaría en 26 largometrajes, con uno, Detective Pikachu 2, pendiente de estreno en 2024. La precuela de esta entrega fue un éxito y está disponible en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.

5. 'Shrek' (2001)

“Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek”. Así empieza un cuento de hadas, caballeros de brillante armadura y dragones que Dreamworks le contó, sólo en España, a más de tres millones cien mil espectadores.

Las cifras en taquilla de la primera entrega de Shrek (disponible en Netflix, Amazon Prime Video, SkyShowtime y Movistar) quedarían diluidas con el estreno de las dos siguientes: Shrek 2 duplicó en nuestro país el número de butacas vendidas (disponible en Netflix, Amazon Prime Video, SkyShowtime, HBO Max y Movistar), mientras que Shrek 3 aún se mantendría por encima de la cinta original.

La saga decayó con Shrek 4 (en Amazon Prime Video y SkyShowtime), pero volvió a remontar el vuelo al centrarse en el personaje del Gato con Botas, al que da voz Antonio Banderas. La última película, El gato con botas: El último deseo (2022), fue candidata al Óscar a Mejor película de animación y puede verse en Movistar Plus.

6. 'Ice Age' (2002)

La edad de hielo descongeló un cine de animación al margen de los circuitos de Pixar y Disney, y todo lo que necesitó para hacerlo es a tres animales del Pleistoceno y a una ardilla busterkeatiana.

Ice Age se convirtió en una saga compuesta por cinco entregas, pudiendo verse las cuatro primeras en Disney Plus y en Movistar Plus y la última, Ice Age: Las aventuras de Buck, sólo en Disney, ya que en 2019, la compañía del ratón compró los estudios Blue Sky, creadores de esta simpática fauna prehistórica.

7. 'Los increíbles' (2004)

Los increíbles no es sólo una de las mejores películas de Pixar: también es una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Brad Bird dirigió en 2004 el fenómeno inaugural de una saga celebrada por el público y la crítica y multipremiada (la primera entrega recibió dos Óscar).

El retorno de la increíble familia se hizo esperar hasta 2018, también con Brad Bird a los mandos. Entre tanto, los devotos de Jack-Jack y los suyos tuvieron que conformarse con cortometrajes. Ambas películas de Los Increíbles en Disney Plus y en Movistar Plus.

8. 'Gru, mi villano favorito' (2010)

Steve Carrell se propuso robar la luna en esta película, nominada al Globo de Oro y seguida por más de veinte producciones, entre largometrajes y cortometrajes. Gru, mi villano favorito ha contado con cuatro entregas y una en camino, que pueden verse en Movistar Plus y SkyShowtime, con la excepción de Minions: El origen de Gru (sólo disponible en Movistar Plus) además de una película titulada Los Minions, también en ambas plataformas.

9. 'Hotel Transilvania' (2012)

Los monstruos de la Hammer y la Universal, para toda la familia. Así podría definirse esta franquicia, cuya primera entrega se estrenó en 2012 y que, desde entonces, ha sido puntual en su cita con los cines cada tres o cuatro años con tres secuelas más.

Hotel Transilvania 1 puede verse en Netflix, HBO Max y Movistar Plus; Hotel Transilvania 2, en Netflix y HBO Max; Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas, en HBO Max y Movistar Plus; y Hotel Transilvania: Transformanía, en Amazon Prime Video.

10. 'Trolls' (2016)

DreamWorks Studios cambió los ogros por los trolls en 2016 con una franquicia para toda la familia que cuenta, por el momento, con dos entregas (la primera, disponible en Amazon Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus; la segunda, sólo en Movistar Plus) y otra que se estrenará a lo largo de este año.

