La plancha de pelo GHD Gold hunde su precio 100 euros y promete volar el 'stock'

Esta herramienta para el cabello es una de las favoritas porque cuida del cabello al tiempo que lo modela con una temperatura óptima.

El método curly siempre me ha llamado la atención, pero la implicación que requiere no encaja en mi rutina actual. A veces hago intentos de rizar mi pelo con ayuda de secadores que incluyen accesorios para peinado y otras herramientas y productos, pero el liso siempre es la opción más rápida para mi cabello. Por ello, si hay un dispositivo que es mi verdadero aliado es la plancha de pelo.

Así que, ya que sé que esta herramienta es esencial para mí, quiero la mejor opción del mercado y las de la firma GHD son unas de las más aclamadas. En concreto, el modelo Gold es uno de los favoritos por su buena relación calidad precio y, aunque parece increíble, ahora está 100 euros más barato en Amazon.

GHD Gold Plancha de pelo con sensores de calor de última generación y tecnología Dual Zone para controlar la temperatura de la raíz a las puntas

Una de las mejores planchas de pelo, 100 euros más barata

Plancha de pelo GHD Gold. Amazon

No lo digo yo, lo verifican las casi 10.000 valoraciones que este modelo ha recibido en la plataforma: la GHD Gold es una de las mejores planchas de pelo del mercado gracias a prestaciones como calentamiento óptimo, resultados duraderos y cuidado del cabello. Y todo ello en un diseño sencillo y, ahora, a buen precio.

Más allá de planchar, las más habilidosas pueden rizar o crear ondas con esta herramienta capilar, por lo que tenerla en nuestro poder ofrece muchas posibilidades. Sea cual sea el estilo escogido, lo que está claro es que el modelo emplea una temperatura óptima que evita daños en el cabello. Para ello se sirve de la tecnología dual-zone que incluye dos sensores de calor de última generación que mantienen la temperatura en todo momento.

Además, en apenas 25 segundos está lista para usarse, lo que también es una ventaja para la ajetreada rutina que solemos seguir. Después, sus placas basculantes permiten conseguir un peinado rápido al tiempo que evitan el encrespamiento y le dan brillo al cabello.

Planchas de pelo baratas

Claro que, no solo de GHD vive el pelo liso, ya que hay otras opciones mucho más económicas que también han demostrado dar muy buenos resultados. Hemos echado un vistazo al catálogo rebajado de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon y hay varios modelos que merecen la pena de marcas que también son muy populares.

Profesional Keratin Therapy Pro, de Remington: de costar 44,99 euros, pasa a 24,99.

Plancha de pelo Remington Profesional keratin Therapy Pro. Amazon

BaByliss ST393E: de costar 60,99 euros pasa a 34,90 euros

Este modelo incorpora seis ajustes de temperatura. Amazon

Rowenta Optiliss SF3210: de costar 29,99 euros, pasa a 21,35