Piscina hinchable para niños de Amazon: en forma de ballena y por menos de 24 euros

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Una alternativa a la playa, cuando ya se han acabado las vacaciones para los niños, son las piscinas hinchables. Amazon tiene una con aspersor que servirá a los más pequeños para jugar y refrescarse a la vez.

No hay nada mejor que una piscina para pasar las olas de calor recurrentes en España cada verano, sobre todo para los más pequeños. Además de mantenerles protegidos de las altas temperaturas con gorras, también deben llevar protección solar para que su delicada piel no sufra daños.

Y como no siempre disponemos del tiempo que nos gustaría para llevarles a la piscina, Amazon tiene desde las mejores para desmontar y poner en nuestro jardín hasta las hinchables para que los más pequeños puedan darse un remojo y jugar con sus juguetes de agua favoritos del verano.

Solo hay que ver este modelo (¡que cuesta 25 euros!) en forma de ballena cuya cola es un aspersor para que nuestros hijos estén continuamente en remojo y frescos, incluso cuando suban mucho las temperaturas.

¡Sorprende a tus amigos con el diseño de esta piscina hinchable en forma de ballena con aspersor y capacidad de 200 litros! Amazon

Para mantenerla limpia

Y, para mantener limpia cualquier piscina que tengas en el jardín, Amazon ha rebajado también un kit ideal de la misma marca que la piscina en forma de ballena, Intex. Gracias a un descuento de casi el 40%, este Kit de mantenimiento con mango telescópico puede ser tuyo por apenas 20 euros. Su calidad la avalan más de 8.000 valoraciones de usuarios e incluye un mango telescópico de aluminio de 239 centímetros, una red limpia-superficies y un cabezal limpia-fondos adaptables de hasta 488 centímetros de diámetro.

El kit de mantenimiento se conecta a una manguera de jardín. Amazon

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