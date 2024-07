Estas son las propuestas de bikinis y bañadores a las que no vamos a renunciar este verano

Ya huele a verano: a mar, a crema solar, a cloro de la piscina... También es la temporada por excelencia de las vacaciones y de los planes al aire libre como los mejores festivales de música. Por eso, y como cada año cuando empieza una nueva temporada, buscamos en nuestro armario las prendas que este año no vamos a usar para reponerlas por unas nuevas. Bañadores, bikinis, pareos, chanclas y sandalias o un nuevo canasto es todo lo que necesitamos para llevarlo a nuestros días en la playa.

Por eso, desde 20deCompras, queremos ponértelo fácil y hemos rastreado algunos de los sitios favoritos para dar con esas prendas tan veraniegas que nos asegurarán el mejor bronceado y looks que no pasarán desapercibidos. Y cómo no, este recorrido veraniego recala, para empezar, en el catálogo de Women’Secret: ¡un clásico a la hora de buscar tendencias y llevarnos la que más nos gusta!

Hay opciones para todos los gustos: bañadores y bikinis; en colores sólidos o estampados, e incluso de rayas en tonos granates o trikinis de estampados tie-dye. Cualquiera de ellos es una buena opción cómoda para pasar un día sin parar este verano.

Bañador Women'Secret Women`Secret

En El Corte Inglés encontramos todo lo necesario para un conjunto completo para los días de playa y piscina. Gafas de sol, pendientes, pareos y ropa de baño. Desde los bañadores con colores básicos como el negro y el blanco hasta los estampados más atrevidos.

Bañador El Corte Inglés iStock

El diseño deportivo también es uno de los más demandados en moda de baño: tejidos técnicos, prendas cómodas que nos permiten disfrutar del agua con total libertad. Adidas es una de nuestras marcas favoritas para encontrar propuestas de este tipo. Desde los más básicos de un solo color y el logo de Adidas en el pecho hasta otros con estampados llamativos.

Bañador de Adidas Adidas

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women’Secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.