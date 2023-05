Como dijo Beatriz Pérez Aranda, pero cambiando un coche de Fórmula1 por un patinete eléctrico (que consume menos) con este modelo irás "como un pepino" de rápido. Decimos esto porque el modelo SpeedWay Pro de SmartGyro tiene 800 vatios, 60 kilómetros de autonomía y tres marchas distintas para que velocidad, seguridad y resistencia se unan en tu vehículo favorito para la ciudad. Y, lo mejor es que si lo compras ahora puedes ahorrarte 130 euros gracias a la liquidación online de Mielectro. Pero, antes de que se acabe el stock, ya que las ofertas de este ecommerce están teniendo mucho éxito en las últimas semanas.

Este modelo de patinete eléctrico tiene una autonomía de 60 kilómetros por hora. Mielectro

La movilidad en las ciudades ha cambiado, por eso, cada vez se utiliza más el transporte público y aquel que es responsable con el medio ambiente, como las bicicletas o los patinetes eléctricos. Así que, si tú también estás pensando en pasarte al lado eléctrico, qué mejor que hacerlo con un modelo potente, seguro, de una marca famosa y con 130 euros de ahorro.

Este modelo cuenta con intermitentes delanteros y traseros, neumáticos tubulares resistente al desgaste, suspensión delantera y trasera de doble pistón y display multifunción con hasta tres modos de velocidad. Pero, no solo eso, sino que su batería de alta eficiencia tiene 15.000 miliamperios para que no te quedes sin potencia, posee luces led leds en los laterales, otras en el foco frontal y, como no, en la luz de freno para aumentar la seguridad.

Por otro lado, su diseño es sofisticado y elegante, así que será difícil que pases desapercibido por el carril bici de tu ciudad. Combina un chasis elegante, más oscuro que otros modelos, y colores que enfatizan su deportividad y estilo. Por último, su estructura es muy resistente y sus ruedas son de 10 pulgadas neumáticas y tabulares, que mejoran la absorción de los baches y el agarre a la calzada. Además, también durarán más en el tiempo y soportarán los cambios de temperatura de la carretera. Así que, sí, irás "como un pepino" con este patinete eléctrico.

