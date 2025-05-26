Aliexpress toma ventaja a Amazon con las pastillas de lavavajillas de Finish: te ahorras 10 céntimos en cada lavado

Las All in One son las favoritas de muchos usuarios y encontrarlas baratas es todo un reto porque son un básico del día a día.

Si hablamos de pastillas de lavavajillas, las de Finish no tienen rival. Aunque en el mercado hay otras opciones de gran calidad, son estas las que triunfan y siempre se cuelan en el top ventas de campañas de descuentos. De hecho, no hay Black Friday en el que no aparezcan en estos rankings.

Amazon suele ser el ecommerce de referencia para adquirirlas a buen precio, pero le ha salido un competidor: Aliexpress tiene el pack de 250 cápsulas por solo 35 euros, lo que significa que cada ciclo nos cuesta 13 céntimos, mientras que en Amazon nos saldría a 20 céntimos.

Pastillas de lavavajillas Finish All in One Pastillas con acción desengrasante y eficaces hasta con las manchas más difíciles.

Gracias al descuento de Big Save de Aliexpress, podemos aprovechar esta oferta con la que conseguimos 5 paquetes de 50 cápsulas cada uno. Esta gama de Finish está diseñada con un alto poder desengrasante para eliminar hasta los restos de comida más incrustados. El agua dura tampoco es un impedimento para desarrollar su acción, puesto que incluye tecnología contra las manchas difíciles.

Aunque la oferta de Aliexpress es muy interesante, en Amazon también gozan de un buen descuento si preferimos comprar a través de este marketplace. Sea cual sea tu opción, lo más inteligente es aprovechar a comprar en oferta este básico del día a día.

Abrillantador, sal y otros productos en oferta

Aunque pueda parecer que las pastillas son las únicas necesarias para los ciclos de lavavajillas, hay otros productos de limpieza indispensables para garantizar el correcto funcionamiento. La sal, por ejemplo, ayuda a ablandar el agua dura para evitar los depósitos de cal y las marcas en el vidrio. También fundamental es el abrillantador, que contribuye a acelerar el secado de la vajilla.

Finish también comercializa estos productos complementarios, pero básicos para alargar la vida útil del lavavajillas y de la propia vajilla. En Aliexpress hemos encontrado rebajado el pack de 4 abrillantadores (para cubrir 800 lavados) por menos de 30 euros.

Y si nos hemos quedado sin stock de todos estos productos, lo mejor es apostar por el pack de la firma que incluye sal, abrillantador, limpia máquinas y ambientador. Todo por menos de 30 euros para poder poner a punto a nuestro lavavajillas.