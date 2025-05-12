No importa lo viejo que sea tu coche: este accesorio lo moderniza por menos de 50 euros
Si tienes una radio FM tradicional en tu coche, ha llegado el momento de dar el salto a una radio inteligente que te permita disfrutar de funciones propias de un coche moderno. Con esta pantalla podrás usar apps de navegación, pedir indicaciones por voz, instalar una cámara trasera para facilitar el aparcamiento, utilizarla como dash cam, e incluso reproducir vídeos o música desde tu móvil. Todo por un precio muy accesible.
Una de las opciones más recomendadas actualmente es la radio inteligente Podofo, que viene con Android 10 y compatibilidad con Apple CarPlay, ideal tanto si usas Android como iOS. En Amazon está disponible por 43 euros, y ofrece distintas configuraciones de memoria y almacenamiento, por lo que puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Con esta radio, tienes acceso a decenas de aplicaciones móviles pensadas para conducir, como Google Maps, Spotify, WhatsApp, YouTube, y muchas más. También puedes realizar llamadas, leer mensajes y controlar el sistema sin necesidad de quitar las manos del volante, gracias a la integración de asistentes de voz como Google Assistant y Siri.
Pantalla táctil, comandos por voz y gran conectividad
Esta radio cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, perfecta para seguir rutas GPS, visualizar cámaras de aparcamiento o reproducir contenido multimedia. Para mayor comodidad, puede controlarse también mediante un mando adicional que se fija al volante, facilitando el acceso a funciones clave mientras conduces.
En su interior, incorpora un procesador de ocho núcleos, y dependiendo del modelo, puedes optar por configuraciones con hasta 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esto te permite instalar una amplia variedad de aplicaciones, ya sea para entretenimiento, productividad o herramientas útiles para tus trayectos diarios.
Además de su funcionalidad básica, este sistema se puede ampliar con accesorios opcionales: desde cámaras traseras o dash cams hasta sensores de presión de neumáticos o micrófonos externos. Estos complementos están pensados para adaptarse a las necesidades de cada conductor y convertir tu coche en un auténtico centro de control digital.
Una tablet que se adapta a casi cualquier coche
Gracias a su compatibilidad con Android 10 y Apple CarPlay, esta radio se comporta prácticamente como una tablet para el coche, con acceso a cientos de aplicaciones del ecosistema de Google o Apple. Desde navegar por internet con Chrome, hasta reproducir música o seguir tus podcasts favoritos, todo está al alcance de un toque.
Es compatible con los sistemas de audio de muchas marcas populares, como Volkswagen, Nissan, Hyundai o Toyota, y se conecta fácilmente al móvil mediante cable USB o WiFi. Esto garantiza una experiencia fluida y sin complicaciones para el usuario.
Si estás buscando una forma sencilla y económica de modernizar tu coche, esta radio inteligente Podofo representa una de las mejores opciones del mercado. Por solo 43 euros, puedes acceder a un dispositivo que transforma por completo tu experiencia al volante.