El Pagani Design parece de lujo, pero tiene precio de ganga: este reloj atemporal sigue triunfando

Si quieres tener un reloj de pulsera que atraiga miradas pero no te cueste un ojo de la cara, éste de Pagani está de oferta temporal en AliExpress.

Si eres un entusiasta de la relojería con un ojo puesto en la calidad y otro en la historia, el modelo V5 PD1701 de Pagani Design te va a robar el corazón. Este reloj de pulsera no es solo un instrumento para medir el tiempo, sino un auténtico tributo a uno de los relojes más famosos y legendarios de la historia de la exploración espacial.

El PD1701 captura esa esencia histórica en un diseño robusto y pensado para el día a día. Uno de sus elementos más distintivos es el bisel moldeado que incorpora una escala taquimétrica. Esta característica no solo refuerza su identidad visual racing, sino que también tiene una utilidad clara para medir velocidades.

Lo mejor de todo es que puedes hacerte con esta pieza de ingeniería a un precio increíble. En AliExpress, el Pagani PD1701 está en una oferta excepcional por poco más de 60 euros, cuando su precio habitual roza los 150 euros. Es una oportunidad de oro para conseguir un cronógrafo de gran calidad sin un gran desembolso. Y encima podrás elegir entre varias esferas de diferentes colores.

En cuanto a sus especificaciones, el reloj está construido para durar. Su caja tiene un diámetro de 40 mm y un grosor de 14 mm, con un peso total de 138 gramos. El material elegido es el acero inoxidable quirúrgico 316L, conocido por su alta resistencia y durabilidad, ideal para el uso constante.

Tecnología japonesa al servicio del tiempo

El corazón de este cronógrafo es su preciso movimiento japonés VK63, un meca-cuarzo de Seiko. Esta maquinaria combina la precisión del cuarzo con la sensación de un cronógrafo mecánico, garantizando una medición del tiempo fiable y ese tacto único al pulsar los botones.

La legibilidad es una prioridad en este modelo. La esfera incorpora unas grandes manecillas recubiertas con un material luminiscente de larga duración, lo que te asegura que podrás leer la hora sin problemas incluso en la más completa oscuridad, una prestación vital para cualquier buen reloj.

Además, su cristal es de zafiro con un recubrimiento duro. Este tipo de cristal es altamente resistente a los arañazos y cuenta con tratamiento antirreflejo, asegurando una visibilidad perfecta y protegiendo la esfera de los daños del día a día.

La resistencia al agua también está a la altura, alcanzando los 10 bares. Esto significa que puede soportar salpicaduras y breves inmersiones, aunque siempre debes asegurarte de que la corona esté atornillada para garantizar la hermeticidad antes de cualquier contacto con el agua.

El reloj se complementa con una correa de 20 mm de ancho y 22 cm de largo, que se cierra de forma segura mediante un cierre desplegable de acero inoxidable. Es importante destacar que acepta cualquier correa estándar de 20 mm, dándote total libertad para personalizar su estilo.

FAQ

¿Qué tipo de movimiento utiliza el reloj Pagani PD1701? El reloj está equipado con un preciso movimiento japonés VK63, que es un movimiento meca-cuarzo fabricado por Seiko.

¿De qué material está hecho el cristal del reloj? El Pagani PD1701 tiene un cristal de zafiro con recubrimiento duro, que es altamente resistente a los arañazos y cuenta con tratamiento antirreflejo.

¿Cuál es la resistencia al agua de este modelo? Este reloj ofrece una resistencia al agua de hasta 10 bares. Es crucial asegurarse de que la corona esté bien atornillada antes de mojarlo.

¿Qué es el bisel con escala taquimétrica? Es un elemento icónico del reloj que permite al usuario medir la velocidad basándose en el tiempo de viaje o la distancia, utilizando la función de cronógrafo.

¿Cómo es la legibilidad del reloj en la oscuridad? La esfera ofrece gran legibilidad ya que sus grandes manecillas están recubiertas con un material luminiscente de larga duración, permitiendo ver la hora en condiciones de poca luz.