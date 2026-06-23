Outlet de pañales por el Prime Day: Dodot, Huggies y más marcas top, rebajadas más que en todo el año

Cuando tienes un bebé –o varios–, el gasto se dispara por distintos motivos. No solo son muebles y ropa que debes comprar sí o sí, sino sobre todo los pañales. Es un goteo lento pero constante durante años, uno de los llamados "gastos hormiga" que a la larga sale muy caro.

Por eso, casi todos los que somos padres buscamos las ofertas allá donde las hay para comprar pañales más baratos, y ahora mismo hay una buena oportunidad si usas pañales "de marca", como por ejemplo Dodot o Huggies.

Sus precios suelen estar por encima –o incluso muy por encima– de los 30 céntimos por unidad, pero en estos cuatro días de Prime Day puedes conseguirlos por algo menos, y al final eso se agradece bastante.

No solo hay pañales de marca, sino que hasta Amazon tiene su propia marca blanca de pañales que, según los que los han probado, tampoco están nada mal.

La opción de poder comprar pañales a prácticamente 20 céntimos cada uno y de marcas de las más vendidas no está nada mal, y con envío exprés en apenas un día si tienes cuenta Prime, que es fundamental para poder beneficiarte de estas rebajas.

Lo bueno es que además hablamos de packs bastante grandes, con cientos de pañales en algunos casos. Para las tallas más pequeñas es normal, porque es precisamente en las edades en las que más pañales se gastan cada día.

Con ser megapacks, el precio unitario es mucho más competitivo, prácticamente de marca blanca de cualquier supermercado, y con esto tirarías hasta el Black Friday si planificas bien, otro momento clave para renovar, y probablemente comprar pack de alguna talla más si tu bebé ha crecido.

Hasta ahora y por mi experiencia, la única forma de comprar estos pañales más baratos suele ser aprovechar alguna campaña agresiva de cupones descuento de tiendas como AliExpress o Miravia, pero la distribución y el envío no tienen nada que ver con los de Amazon.