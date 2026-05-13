Operadoras ofrecen 10 GB de velocidad: este cable es el que te va a permitir exprimir esa conexión

Contar con una buena conexión a internet es elemental hoy en día, pero para aprovechar tu velocidad contratada al máximo necesitas un cable a la altura.

Seguro que te ha pasado alguna vez: te pones a descargar ese parche de actualización que pesa una barbaridad y la barra de porcentaje parece que no se mueve. Es una faena, sobre todo cuando tienes el tiempo justo para echar una partida antes de cenar. A veces le echamos la culpa a la operadora, pero el culpable suele ser ese cable amarillento que rescataste de un cajón y que tiene más años que el propio router.

Si buscas estabilidad de verdad, el Wi-Fi no es el camino. Por muy moderno que sea tu equipo, las ondas chocan con paredes, sufren interferencias con el microondas y te acaban dando esos picos de lag tan molestos en el peor momento del mapa. Tirar un cable directo es la salud, pero claro, no sirve cualquier hilo de cobre si lo que quieres es aprovechar la fibra óptica que estás pagando religiosamente cada mes.

Para solucionar esto de un plumazo, el cable de red Ethernet Cat 8 de UGREEN es una de esas compras maestras que puedes encontrar en AliExpress desde 4,60 euros en su medida de 0,5 metros. Tienes varias opciones de longitud que llegan hasta los 5 metros, ajustando el precio según lo que necesites para llegar desde el router hasta tu consola o el televisor del salón.

Estamos hablando de un estándar de Categoría 8, que suena muy técnico pero en el día a día significa que vas sobrado de potencia. Mientras que la mayoría de la gente sigue usando cables que limitan la velocidad, este bicho permite transmitir hasta 40 Gb por segundo. Sí, es una cifra mareante y probablemente ninguna conexión doméstica llegue a eso todavía, pero te olvidas de renovarlo durante la próxima década.

Rápido y protegido con materiales premium

Lo que más me gusta de este modelo de UGREEN es que no es el típico cable rígido y feo que se queda con la forma de la caja. Viene protegido por una malla de algodón trenzado que le da un tacto muy premium y, lo más importante, lo hace bastante flexible. Se agradece un montón cuando tienes que pasarlo por detrás de un mueble estrecho o doblarlo un poco para que no quede colgando de forma antiestética.

Además, por dentro lleva un blindaje doble para que nada ensucie la señal. A veces tenemos un montón de cables de alimentación, cargadores y aparatos pegados, lo que genera un ruido electromagnético que ralentiza los datos sin que nos demos cuenta. Con este recubrimiento, la información viaja limpia y directa, algo que vas a notar en que el ping se mantiene bajito y constante en tus partidas competitivas.

Incluso los conectores tienen su aquel, porque vienen chapados en oro para evitar la corrosión con el paso del tiempo. Ya sabes que el polvo y la humedad ambiental hacen estragos en los contactos metálicos, pero este acabado asegura que la conductividad sea siempre perfecta. Es el tipo de detalle que diferencia un accesorio de mercadillo de algo diseñado para durar años dando guerra en tu setup.

Al ser un conector RJ45 estándar, te sirve para prácticamente todo lo que tenga una ranura de red. Lo mismo te da vida en una Switch 2 que en un PC de última generación o en una smart TV que se queda colgada cuando intentas ver una serie en 4K. Es pincharlo y notar cómo todo empieza a fluir mucho mejor, eliminando esos círculos de carga que tanto nos desesperan a todos.

Por lo que cuesta un café y un bollo, le das un empujón de rendimiento a tus dispositivos que se nota desde el primer segundo. No hace falta gastarse una fortuna en componentes internos si luego el camino por el que viajan los datos es una carretera llena de baches. Si quieres dejar atrás los tirones y las esperas eternas, este cable de UGREEN es la solución más barata y efectiva que vas a encontrar.